خبيرة تجميل عن صيحات مكياج عرائس الصيف "المهم تبان أجمل"

علاقات و مجتمع

تكثر حفلات الزفاف خلال أشهر الصيف وخصوصا بعد الأعياد، حيث تستعد العرائس لليلة العمر بالعديد من التجهيزات، وتقف أمام اختيار مكياج الفرح كثيرا فهي ليلة واحدة لا تستطيع فيها المجازفة أو التجريب.

وفي ظل زحام الموضة وكثرة الاقتراحات والقرارات ما بين الألوان الجريئة والألوان البسيطة، تختلف العرائس بين واحدة تحدد الشكل الذي تريد أن تكون عليه وأخرى تترك الدفة لـ"الميكب أرتسيت" ترى ما يناسب جمالها.

"أول حاجة العروسة كل ما كانت بسيطة بتكون أحلى وأشيك" هكذا ترى خبيرة التجميل شمس السرجاني، التي تهتم بإبراز الجمال الطبيعي وإظهار ملامح الوجه بشكل هادئ عن طريق المكيان "السهل الممتنع"، وتقول: الهدف هو أن تكون العروس أجمل وأصغر وليس إبراز مكياجها.

وتوضح "شمس" في حديثها لـ"الوطن"، عدم وجود موضة محددة للعرائس، ولا تفرق كثيرا عروس الزفاف الليلي عن النهاري، إلا بطريقة وضع المساحيق على الوجه لتناسب طبيعة البشرة والجو المحيط بها سواء قاعات مفتوحة أو مغلقة، وتتابع الاختلافات تكون بين فتاة وأخرى فلكل فتاة جمال خاص وتحتاج لمكياج مختلف لإبراز جمالها.

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"الهاي لايت" مهم للعروسة

واحد من أكثر مساحيق التجميل المستخدمة للعرائس هو HIghlights "الهايلايت"، وتقول السرجاني: "طبعا الهايلايت مهم للعروسة فمكياج العروس يجب أن يكون مضيئًا ومشرقًا، موضحة أن هناك العديد من أنواع "الهاي لايت" يختلف استخدامه بحسب طبيعة ولون بشرة كل فتاة فهناك "هايلايت خفيف وقوى ومتوسط سواء باودر أو كريمي، بألوان مختلفة" وكل بحسب لون بشرته.

المكياج الفاتح يظهر العروس أجمل وأصغر

ترجح "شمس" الألوان الفاتحة للعروس والمكياج البسيط مع مراعاة أن يكون ثابتًا مشرقا ومضيئا، مضيفة: هناك دائما بدائل للعروس فمثل الفتيات اللائي لا يفضلن وضع الكحل في أعينهن يجري استبداله بـ"آي شادو" خفيف من تحت العين لإعطاء وسع للعين، ومن الممكن أيضا الاستعابة بـ"الإيلاينر اللامع" وضعه في أول العين بألوان فاتحة لتوسيع العين وإبراز جمالها.

الكونتور ينحت الوجه ويبرز الملامح

توضح "شمس"، أن استخدم "الكونتر" المناسب لوجه العروس مهم جدا لإبراز جمال ملامحها وعلاج أي مشاكل الوجه فهو لا يعالج شكل الملامح سواء الأنف والفم والوجنتين، إنما حجم الوجه أيضا كالوجه البيضاوي أو المستدير وأشكال الوجه عموما، ويساعد في ذلك اختيار أحمر الخدود المناسب ووضعه بطريقة تناسب حجم الوجه.

نصائح خبيرة التجميل للعرائس قبل وضع المكياج

نصحت شمس السرجاني العرائس بالاهتمام ببشرتهن، موضحة أن البشرة الصحية والنضرة تبرز المكياج أكثر، ومن المهم مراعاة نظافة البشرة وجاهزية الوجه لاستقبال المكياج وإزالة الجلد الزائد والبثور والرؤوس السوداء.

ورشحت العديد من مساكات البشرة للعرائس لوضعها قبل المكياج، باستخدام سكراب من الترمس المطحون وزيت الزيتون للشرة الجافة وللبشرة الدهنية اسكراب عسل النحل مع الترمس المطحون، ووضع ماسك "زبادي وعسل وموز" لتغذية البشرة وملء الخطوط الرفيعة في الوجه بشكل سريع.