سيدة تشاهد "روح ابنتها" أثناء زيارة قبرها: "ظنت أنها طفلة مفقودة"

علاقات و مجتمع

في واقعة مثيرة للدهشة اعتقدت أم أنها رأت روح ابنتها الراحلة صاحبة العامين، أثناء زيارتها لقبرها، حيث جرى دفن ليتل فافيولا رودريجيز في مقبرة موسانيك في لاس كروسيس، نيو مكسيكو، بعد وفاتها في سبتمبر 2018.

ورأت الأم طفلتها تتجول حول المقبرة، عندما رأت صور فتاة صغيرة في المقبرة ليلاً، شعرت بالقلق واتصلت بالمالكين، معتقدة أن طفلة فقدت في المقابر.

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ولاحظت الأم بعد مرور وقت بسيط اختفاء الألعاب والأشياء التي تركت أمام قبر ابنتها، وحرصت الأم على التقاط صورة بهاتف الموبايل لتأكد مما تشاهده، تظهر الصورة النهائية التي جرى التقاطها بواسطة الكاميرا طفلة تمشي بعيدًا في الليل بجسم أطول بكثير.

وتوفت الطفلة فافيولا قبل عامين في ظروف مريبة أثناء رعاية صديق والدتها لها، وأوضح الطاقم الطبي أن الطفلة كانت مصابة بكدمات في رأسها ووجهها وأضلاعها، وجرى القبض على كاستيلو بتهمة إساءة معاملة الأطفال، وفقا لما ذكره موقع "ذا صن"