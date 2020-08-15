نجلاء بدر تثير الجدل بصورة من 29 سنة : ملامحها مختلفة

علاقات و مجتمع

صورة قديمة ترجع لأوائل التسعينيات، تداولها رواد التواصل الاجتماعي للفنانة نجلاء بدر، لتثير الجدل حول اختلاف ملامحها، إذ ظهرت بوجه منتفخ عما تبدو عليه حاليا.

وترجع الصورة لمشهد قديم من مسلسل "النوة" الذي عرض في عام 1991، حيث تداولها رواد مواقع التواصل منقسمين بين من أكد شخصيتها ومن نفى أن تكون نجلاء بدر هي صاحبة الصورة.

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وشاركت الفنانة نجلاء بدر بالفعل في مسلسل "النوة"، وجسدت دور "ميريت جابر قبطان"، وظهرت وهي بوجه ممتلئ عما تبدو عليه الآن.

ومسلسل "النوة" من بطولة صلاح السعدني، فردوس عبد الحميد، محمود الجندي، طلعت زكريا، أحمد السقا، أحمد آدم، منال سلامة، جليلة محمود.

ودارت أحداث المسلسل حول حياة فتاة من الإسكندرية تتولى مسئولية تربية أشقائها وتعليمهم، فتضطر للعمل بالتجارة ومواجهة العديد من المصاعب في سبيل الحفاظ على كيان الأسرة، وتتوالى الأحداث في سياق درامي مشوق.