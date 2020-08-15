منها توظيف شخص لرمي العلكة.. أغرب طلبات المشاهير في غرف الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

كشف العديد من العاملين مع المشاهير في غرف الملابس عن بعض طلباتهم الغريبة التي طُلب منهم أن ينفذوها أثناء ارتداء ملابسهم أو تبديلها، سواء في الحفلات والمهرجانات، أو المسلسلات والبرامج المشتركين بها.

ووفقا لما نشر موقع "the richest" نعرض لكم أبرز أغرب طلبات المشاهير في غرف الملابس.

ماريا كاري توظف شخص لرمي العلكة:

تهتم المغنية الشهيرة ماريا كاري أن توظف شخصا لرمي علكتها بعد الانتهاء منها، وتطلب وجوده دائما في غرفة الملابس.

بريتني سبيرز تطلب صورة للأميرة ديانا:

المغنية الأمريكية بريتني سبيرز واحدة من الفنانين الذين لديهم طلبات محددة للغاية، فهي تطلب وجود صورة الأميرة ديانا في غرفة ملابسها عندما تكون في لندن.

ريهانا تطلب سجادة فرو:

تطلب المغنية ريهانا سجادة فرو ويفضل أن تكون على شكل حيوانات لتمشي عليها، لأنها تحب المشي حافية القدمين في غرفة ملابسها.

كاني ويست يطلب آلة صنع عصير:

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لم يرضى مغني الراب كاني ويست شرب العصائر إلا من مكنة العصير الخاصة به في غرفة تبديل الملابس.

سيلينا جوميز تطلب بمناداتها باسم جاستين:

نعلم جميها العلاقة العاطفية بين الثنائي سيلينا جوميز وجاستين بيبر، لذا تطلب سيلينا بمناداتها في غرفة الملابس باسم جاستين.

بيونسيه تطلب شراء مصاصات:

كشفت المطربة الأمريكية بيونسيه عن بعض التفاصيل الخاصة بها في غرفة الملابس، وتقول إنها تطلب شراء مصاصات التيتانيوم بمبلغ 900 دولار التي تستخدمها لرشف المياه القلوية.

جاستن تيمبرليك يطلب مطهر لمقبض الباب:

يطلب الممثل جاستين تيمبرليك من موظف عنده أن يعقم مقبض الباب قبل أن يدخل إلى غرفة الملابس، ويطلب أن يصعد في مصعد خاص به فقط.

جاستين بيبر يطلب ستائر بيضاء:

يحب المغني جاستين بيبر أن تكون غرفة الملابس مغطاة بالكامل بملابس بيضاء وبها زهور قرنفل أرجوانية.