علامات تظهر على الجلد معناها أنك مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

وجدت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا قد يصابون بطفح جلدي وتغيير في لون الجلد.

بدأت هذه الأعراض تظهر في الولايات المتحدة، ولاحظ الأطباء علامات جلدية غريبة على أجسام المرضى، بالإضافة إلى احمرار الأصابع، والشعور بالحكة، وطفح جلدي ينتشر على الساقين والذراعين.

وقال الدكتور آرت بابير، الأستاذ في طب الأمراض الجلدية بالمركز الطبي بجامعة روتشستر في نيويورك، إن هناك دراسة أجريت على أربع مصابين من نيويورك أصيبوا بفيروس كورونا في شهري مارس وأبريل، وتتراوح أعمارهم بين 40 و80 عاما، يعانون من تغير لون بشرتهم، بالإضافة إلى آفات تسمى فرفرية شبكية الشكل.

تم أخذ جرعات لكل مريض، وأظهروا أن المرضى يعانون من نوع من اعتلال الأوعية الدموية، ما يعني أن الأوعية الدموية لديهم متأثرة.

وكتب باحثون من كلية طب وايل كورنيل بنيويورك في تقريرهم، أن تلون الجلد يمكن أن يمثل انسدادًا جزئيًا أو انسدادًا للأوعية الدموية، ويمكن أن تمثل الفرفرية الشبكية انسدادًا كاملاً.

وقالت الدراسة إن مثل هذه الطفح الجلدي وتغير لون الجلد يمكن أن يكون "فكرة سريرية" لاحتمال حدوث تخثر دموي في الجسم.

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ومنذ بداية الجائحة ، لاحظ الأطباء أن Covid-19 يمكن أن يسبب تخثرًا غير طبيعيُا في الدم لدى المرضى.

لم يتمكن الباحثون من تأكيد التوقيت الدقيق لظهور الطفح الجلدي ومشاكل الجلد الأخرى لأول مرة لكل مريض، وهناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كانت ستظهر نتائج مماثلة بين مجموعة أكبر من مرضى Covid-19.

لكن بشكل عام، كتب الباحثون في تقريرهم أن الأطباء الذين يعتنون بمرضى Covid-19 يجب أن يكونوا على دراية بتغير لون الجلد والطفح الجلدي باعتباره "مظاهر محتملة" لتجلط الدم غير الطبيعي.

وأبلغ الأطباء والباحثون من جميع أنحاء العالم أيضًا عن أنواع أخرى من الطفح الجلدي بين مرضى كورونا.

وقال طبيب الأمراض الجلدية سيمال ديساي، المتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، إن البشرة حساسة بشكل خاص للالتهابات وقال "السيتوكينات التي تشغل المحرك المناعي هي التي تحفز مجموعة متنوعة من هذه الجزيئات المناعية لتتغلغل في الجلد وتسبب فسادًا به".

واستخدم باحثو Kings College بيانات من تطبيق Covid-19 Symptom Study ، الذي يستخدمه نحو 336000 شخص في المملكة المتحدة. ووجد الباحثون أن 8.8٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي أبلغوا عن ظهور طفح جلدي كأعراض، مقارنة بـ 5.4٪ من الأشخاص الذين أثبتت نتائجهم السلبية.

ثم قام فريق KLC بإعداد استطلاع منفصل عبر الإنترنت، وجمع المعلومات من حوالي 12000 شخص مصاب بطفح جلدي و Covid-19 المشتبه به أو المؤكد، وجد الباحثون أن 17 ٪ من الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي أبلغوا عن ظهور طفح جلدي كأعراض للمرض، و21 ٪ من الأشخاص الذين أبلغوا عن طفح جلدي وأكدوا Covid-19 ، كان الطفح الجلدي هو عرضهم الوحيد.