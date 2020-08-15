كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي، الحواجب الفوضوية، الهايلايتر البارز... كلها اتجاهات مكياج نابضة بالحياة ورائجة جداً، وتحقق لك إطلالة أنثوية لافتة للأنظار. وتظهر بين الحين والآخر، لا سيما عبر موقع إنستقرام، أساليب مكياج عصرية مناسبة للسهرات، وقد رصدنا لك مجموعة منها في هذا المقال، لتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي

مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي



ستتراجع موضة العين الدخانية باللونين الأسود والرمادي خلال الأيام المقبلة، ليحلّ محلها المكياج السموكي بالألوان النابضة بالحياة، وخصوصاً البنفسجي. لذلك، لا تخافي من استخدام ظلال العيون بتدرجات البنفسجي، وتطبيقها بأسلوب السموكي، من ثم أضيئي وجهك بالبلاش الوردي، وطبقي أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.

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الحواجب الفوضوية والرموش الطويلة

الحواجب الفوضوية والرموش الطويلة



إن كنت لا تمتلكين حواجب مصقولة، فلا تقلقي أبداً، لأن الحواجب الفوضوية ستكون من أبرز صيحات المكياج خلال خريف وشتاء 2020، والى جانبها اعتمدي الرموش الطويلة والكثيفة، والأيلاينر الناعم على خط الجفن العلوي، والبشرة ذات النغمات الوردية، وأحمر الشفاه النيود المات.

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مكياج العيون المجنح بألوان متناقضة

مكياج العيون المجنح بألوان متناقضة



لماذا لا تستبدلين الأيلاينر المجنح ذات اللون الواحد، بلونين متناقضين، الأول جريء، والثاني باللون الأسود؟ فأسلوب المكياج هذا الذي يعد من أبرز صيحات المكياج حالياً سيمنحك عينين مسحوبتين ونظرات جريئة وجذابة جداً. استخدمي على سبيل المثال، الأيلاينر باللونين الأصفر والأسود...



مكياج العيون بأسلوب الديسكو

مكياج العيون بأسلوب الديسكو



ها هو مكياج السبعينات يعود بقوة في موسمي خريف وشتاء 2020، لا سيما مكياج العيون بأسلوب الديسكو، الذي يرتكز عل ظلال العيون بالألوان اللامعة أو الغليتر، لا سيما اللون الفضي اللامع عل كامل الجفن العلوي، ال جانب خط أيلاينر أسود في وسط الجفن العلوي، والرموش العنكبوتية ذات اللون الأسود الداكن.



الكونتورينغ اللامع

الكونتورينغ اللامع



لا يقتصر الكونتور الدافئ واللامع على فصل الصيف فقط، فهذا الخريف والشتاء، لا تترددي في إيقاظ وجهك، لا سيما خلال السهرات، بجرعة من بودرة الكونتور والهايلايتر، الى جانب طبقات عدة من الماسكرا، والأيلاينر الناعم على طول خط الجفن العلوي، والحواجب المصقولة.

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