أخطاء شائعة في تطبيق الفاونديشن تجعلك تبدين أكبر سناً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - يُحدث كريم الأساس أو الفاونديشن، الذي لا تشوبه شائبة فرقاً كبيراً في أي أسلوب مكياج تعتمدينه. إلا أن مستحضر المكياج هذا لا يجب أن يمحو بشرتك، بل بالعكس، فهو صُمم لتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب البسيطة... من دون أن يغطي على جمال ملامحك الطبيعية. لكن أحياناً، ترتكب المرأة أخطاء شائعة عدة في تطبيق الفاونديشن يكون لها تأثير معاكس، حيث تجعلها تبدو أكبر سناً، بدلاً من الحصول على بشرة متوهجة ومتجانسة، سنعرفك إليها في هذا المقال لتتفاديها كلما أردت تطبيق كريم الأساس.



- عدم ترطيب البشرة

عدم ترطيب البشرة



عند تطبيق المكياج، خذي دائماً بالاعتبار، أن العناية بالبشرة هي جزء لا يتجزأ من أساسيات المكياج، حيث لن يجعل المكياج بشرتك مثالية أو متوهجة بشكل ساحر، إنما عليك اتباع العديد من الخطوات التي تساعدك في الحصول على بشرة صحية وندية، في مقدمها ترطيب البشرة، فحتى لو اشتريت أغلى كريم أساس في العالم، ولم تعملي على ترطيب بشرتك، فسينتهي الأمر بك بأن تبدي أكبر سناً، فالطبقات العديدة للفاونديشن التي ستضعينها لن تكون يوماً بديلاً عن مرطب فعال للبشرة. فالترطيب هو المفتاح للحصول على بشرة متألقة وشبابية في أي عمر.

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عدم استخدام البرايمر

عدم استخدام البرايمر



لا يساعد البرايمر في تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة، وفي ثبات المكياج لساعات أطول فقط، وإنما يمنع أيضاً أخطاء أساسية يمكن أن تجعلك تبدين أكبر سناً مما أنت عليه. فتطبيق البرايمر قبل وضع كريم الأساس، يساعد البشرة في الظهور بمظهر أكثر شباباً، من خلال ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد والمسامات الواسعة، والسماح لكريم الأساس بالاستمرار بسلاسة أكبر، إضافة الى أنه يهيئ بشرتك لامتصاص مستحضرات المكياج. لذلك، فإن تطبيق الفاونديشن وإهمال البرايمر يعد من الأخطاء الشائعة التي تجعلك أكبر من سنك.

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اختيار فاونديشن لا يتناسب مع لون البشرة

اختيار فاونديشن لا يتناسب مع لون البشرة



الأمر الأكثر أهمية عند شراء مستحضرات المكياج، هو العثور على فاونديشن بلون يتناغم مع لون بشرتك الطبيعي، لأن اختيار كريم أساس غير متناسب للون بشرتك سيجعك تبدين كالمهرجة، وأكبر بكثير من عمرك، كونه يبرز أي خطوط دقيقة في وجهك. تجنبي أيضاً كريم الأساس غير اللامع، واحرصي على اختيار فاونديشن بتركيبة عاكسة للضوء، فهي تجعل البشرة تبدو مشرقة ومتوهجة. كما أن المبالغة في تطبيق الفاونديشن والإكثار منه ينعكسان سلباً على شباب بشرتك.



عدم استخدام الأداة المناسبة لتطبيق الفاونديشن

عدم استخدام الأداة المناسبة لتطبيق الفاونديشن



تساعدك الأداة المناسبة لوضع كريم الأساس في الحصول على لون بشرة موحد وتطبيق متساو في جميع أنحاء الوجه، وإلا سينتهي الأمر بك في ظهور بقع على وجهك تجعلك تبدين أكبر سناً. لذلك، يوصي خبراء المكياج باستخدام إسفنجة أو فرشاة كريم أساس عند تطبيق الفاونديشن، فهما مثاليتان لوضع كريم الأساس بالشكل الصحيح، والحصول على مظهر شبابي.

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