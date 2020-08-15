لايف ستايل

ماسك النضارة لصيف 2020

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تتعرض بشرة الوجه خلال الصيف للكثير من العوامل المؤذية، في مقدمها أشعة الشمس، فتُفقدها نضارتها لتصبح باهتة وخالية من الإشراقة والحيوية. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل ماسك نضارة لصيف 2020، والذي سيعيد النضارة الى بشرة وجهك من الاستخدام الأول.


ماسك العسل والشوفان

ماسك النضارة لصيف 2019
ماسك النضارة لصيف 2020


امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، والقليل من المياه الساخنة. استمري في المزج الى أن تحصلي على ماسك متماسك ولين. من ثم، طبقي الماسك على بشرتك، واحرصي على تدليك بشرتك من الأسفل الى الأعلى بحركات دائرية لمدة خمس دقائق. اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة.

تابعي المزيد: فوائد مذهلة لزبدة الكاكاو للبشرة والجسم


ماسك الكيوي والليمون

ماسك النضارة لصيف 2019
نضارة البشرة


امزجي ملعقة صغيرة من عصير الكيوي وملعقة أخرى من عصير الليمون. حركي المكونات الى أن تصبح مزيجاً متماسكاً. طبقي المزيج على بشرتك بواسطة قطعة قطن نظيفة، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الفاتر.


ماسك الحليب وزيت الزيتون

ماسك النضارة لصيف 2019
ماسك الحليب


اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من زيت الليمون. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة عشر دقائق. من ثم امسحي وجهك بفوطة قطنية مبللة بمياه دافئة، بعدها شطفيه بالمياه الباردة.

Advertisements


ماسك البيض والحليب

ماسك النضارة لصيف 2019
البيض والحليب


اخلطي ملعقة صغيرة من كل من ماء الورد والحليب ونصف ملعقة صغيرة من العسل جيداً، من ثم أضيفي إلى الخليط بياض بيضة واحدة. استمري في خلط المكونات الى أن تتجانس مع بعضها البعض. بعدها، طبقي الماسك على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. واحرصي على تشطيف وجهك بالماء الفاتر.


ماسك التفاح والعسل

ماسك النضارة لصيف 2019
ماسك التفاح والعسل


اخلطي ملعقة صغيرة من كل من العسل الطبيعي والتفاح المهروس بشكل جيد. من ثم، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، استخدمي الغسول المناسب لتنزيف وجهك، وشطفيه من ثم بالماء الفاتر.


ماسك زيت الزيتون والسكر

ماسك النضارة لصيف 2019
ماسك زيت الزيتون والسكر


قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من السكر جيداً. من ثم، دلكي بشرة وجهك بالخليط بحركات دائرية هادئة بواسطة أطراف أصابعك، وذلك لمدة 5 دقائق. اتركي الخليط على وجهك مدة عشر دقائق، بعدها شطفيه بالمياه الفاترة.

 

 

تابعي المزيد: خلطة تبييض الوجه والرقبة سريعة المفعول

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماسك النضارة لصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا