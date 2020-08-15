فوائد زيت التامانو للبشرة هل سمعت عنها سابقاً؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - ربما سمعت كثيراً عن زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الجوجوبا وزيت الورد...وغيرها من الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة. إلا زيت التامانو Tamanu Oil، الأقل شهرة، يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد للبشرة، والتي ما إن تعرفينها حتى تسارعين الى إدخاله في روتين العناية بالبشرة الخاص بك. وفي هذا المقال، نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن زيت التامانو، وأبرز فوائده للبشرة.



ما هو زيت التامانو

زيت التامانو



زيت التامانو مشتق من بذور شجرة جوز تامانو، وهو نبات استوائي دائم الخضرة موطنه جنوب شرقي آسيا. وقد تم استخدامه طبياً وجمالياً لقرون عدة في الثقافة الأفريقية والآسيوية. يتمتع زيت التامانو بقوامه الكثيف ولونه الأخضر الداكن ورائحته المميزة، الترابية – الجوزية. وهو يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.

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أبرز فوائد زيت التامانو للبشرة



يرطب البشرة الجافة

يرطب البشرة الجافة



يشتمل زيت التامانو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية، لا سيما حمض الأوليك واللينوليك، مما يجعله مرطباً فعالاً جداً للبشرة الجافة. إذ إن تلك الأحماض تمنحه قدرات فائقة في ترطيب البشرة الأكثر جفافاً، المعرضة دائماً للتقشر والتشققات.



له خصائص مضادة للجراثيم

له خصائص مضادة للجراثيم



يعد زيت التامانو علاجاً فعالاً للبثور وحب الشباب، نظراً الى أنه يمتلك خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا المرتبطة بحب الشباب تحديداً، والالتهابات، وهذا ما أثببته دراسات علمية عدة، كان آخرها في عام 2018.

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يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة

يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة



لقد أثبتت الدراسات أن زيت التامانو يعزز من تكاثر الخلايا وإنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يساعد زيت التامانو في التئام الجروح وتجديد خلايا البشرة، والتقليل من الندوب.



يوفر للبشرة حماية مضادة للأكسدة

يوفر للبشرة حماية مضادة للأكسدة



زيت التامانو غني جداً بمضادات الأكسدة، التي تساعد في حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة الناتجة من التعرض للعوامل البيئية الضارة، لا سيما أشعة الشمس والتلوث...



مضاد للالتهابات

مضاد للالتهابات



يحتوي زيت التامانو على الكالوفيلوليد، وهو جزيء يمتلك تأثيرات مضادة للالتهابات، مما يجعله علاجاً فاعلاً للجروح، والتهابات الجلد، والأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصفدية والوردية...



نصائح قبل استخدام زيت التامانو

نصائح قبل استخدام زيت التامانو



إذا كنت قلقة من أي رد فعل تحسسي على بشرتك ناتج من استخدام زيت التامانو، احرصي على اختباره على بشرتك من خلال تطبيق كمية صغيرة منه على يدك، فإن لم تلاحظي أي احمرار أو ردود تحسسية على البشرة، فهذا يعني أنه يمكنك استخدامه من دون خوف.

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