4 طرق مبتكرة لتفتيح لون شعرك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - استخدام أقنعة الليمون تحت أشعة الشمس من أكثر الطرق الطبيعية فعالية في تفتيح الشعر، حيث تقوم السيدات بوضع عصير الليمون على شعورهن والجلوس في أشعة الشمس حتى يتمّ تفتيح الشعر بطريقة طبيعية. ولكن هذه الطريقة قد تترك شعرك جافاً وباهتاً؛ نظراً لاعتمادها على الليمون؛ لذلك سيقدم لك "سيِّدتي نت" في ما يلي بعض المنتجات الأخرى التي ستساعدك على تفتيح شعرك بطريقة فعالة وآمنة مع تغذيته والحفاظ على لمعانه وتألقه:



1-Klorane Sun Lightening Spray with Chamomile and Honey:

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر

هو عبارة عن رذاذ مكوّن من مزيج من الموادّ الطبيعية كالبابونج والعسل، ولكنه خالٍ من الليمون. يستخدم للرشّ على الشعر تحت أشعة الشمس حتى يخفّف تدريجياً من لون الشعر إلى البنيّ الفاتح مع الحفاظ على رونقه وتألقه.



2-Captain Blankenship Ray of Light Sea Salt Sun Spray:

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر

يتكوّن هذا المزيج من خليط أعشاب البحر مع الألوفيرا؛ لذلك هو رائع في تغذية الشعر وتفتيح لونه، بالإضافة إلى إضفاء النعومة والتألق على شعرك. كلّ ما عليك فعله هو رشّ هذا الرذاذ على شعرك عند جلوسك على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر، وستحصلين على شعر أفتح بعد بضع دقائق.

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3-Christophe Robin Clarifying Shampoo:

طرق مبتكرة لتفتيح الشعر

هو شامبو غنيّ بالبابونج ووردة الذرة. فإذا كنت لا تحبّين الجلوس في الشمس لوقت طويل، فهذا الشامبو سيساعدك على تخفيف لون شعرك مع الوقت عند استخدامه بانتظام ومن دون التعرض لأشعة الشمس.



4-John Frieda Beach Blonde Sun Streaks Lightening Spray:

الرذاذ غنيّ بالليمون

هذا الرذاذ غنيّ بالليمون، لأنّ الليمون من الموادّ التي لها قدرة على تفتيح الشعر بسهولة عند تعرّضه لأشعة الشمس. ولكن هذا الرذاذ يتميّز بأنّه يحافظ على تغذيته وزيادة رونق شعرك ولا يعرّضه للجفاف.

وإذا كنت تتساءلين عن أماكن وجود هذه المنتجات، فستجدينها في متاجر "سيفورا".

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