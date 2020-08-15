إطلالات صيفية للشابات من وحي أحلام الزعيمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - أحلام الزعيمي ممثلة مغربية من مواليد مدينة الرباط، دخلت عالم الفن -وتحديدًا مجال التمثيل- صدفة، بعد دراستها التسويق وعملها في مجال الفندقة، ولاقت موهبتها نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي، وبعد تميزها في الأعمال التلفزيونية؛ خاضت بعض التجارب السينمائية، وأكدت ظهورها في أدور مختلفة عمَّا اعتاد عليه المشاهدون المغربيون خاصة، والعالم العربي عامةً، وعلى صعيدها الشخصي؛ تمتاز باختيار أزيائها بأناقة وحسٍّ عالٍ من الذوق والتميز، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة إطلالات صيفية شبابية، فاختاري الأجمل منها.



خيارات الفساتين الصيفية

خيارات الفساتين الصيفية



تعتمد الفتيات على خيارات الفساتين الصيفية في مختلف الإطلالات، وعن أحلام الزعيمي؛ فارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بالرسومات الزرقاء بنمط صيفي أنيق، وظهرت بفستان طويل وواسع مصمم بقماش خفيف بطبعات جلد الثعبان، وأكملت جمال الإطلالة بمكياج أحمر جريء؛ لمظهر عصري، وفي إطلالة أخرى اختارت فستانًا قصيرًا من الجينز الضيق المصمم بأكمام واسعة ومنفوخة؛ لإطلالة حيادية بسيطة مناسبة للمشاوير اليومية، وأطلّت بفستان أبيض مصمم من الخلف بقماش أزرق ومزيّن من الأمام بالرسومات الخضراء والزرقاء بطريقة عصرية للصيف، ونسَّقت فستانًا أبيضَ مرسومًا بالأخضر والبنفسجي والأصفر مع تسريحة مرفوعة للشعر وأقراط ملونة، وتأنقت بفستان أسود واسع مصمم بقماش مريح وخفيف مناسب للصيف، ومزيّن بالرسوم الزرقاء؛ لإطلالة فاخرة.

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إطلالات التنورة من أحلام الزعيمي

إطلالات التنورة من أحلام الزعيمي



تناسب التنانير الإطلالات الصيفية اليومية أو المشاوير البسيطة وجمعات الأصدقاء، لذا تزيّنت أحلام بتنورة قصيرة سوداء وتيشيرت رمادي مزيّن برسومات لشخصيات كرتونية؛ لإطلالة عصرية مناسبة للشابات، وتجمّلت في إطلالة أخرى بتنورة خضراء طويلة وخفيفة مرسومة بالأبيض، أكملتها ببلوزة قصيرة بيضاء؛ لإطلالة صيفية متكاملة.



تنسيقات البنطال بطرق مختلفة

تنسيقات البنطال بطرق مختلفة



لمزيد من الراحة والأناقة، اختارت أحلام الزعيمي بنطالًا وبلوزة قصيريْن باللون الأسود مع معطف صيفي خفيف مصمم بأسلوب الكيمونو باللون الأزرق المرسوم بالزهور الملونة، وظهرت ببنطال زيتي من الجينز وبلوزة قصيرة زيتية مع وشاح أبيض مرسوم بعدة ألوان بطريقة شبابية، وأطلّت ببنطال طويل وبلوزة قصيرة تكسوهما اللمعة السوداء؛ لإطلالة شبابية مناسبة للحفلات.

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