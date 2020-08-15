أجمل موديلات تنانير من مجموعات ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - ابتكرالمصممون باقة رائعة من التنانير والتي تميزت بالتنوع من حيث القصات والألوان وحتى الأطوال لتحاكي كافة الأذواق.

شاهدي أحدث موديلات تنانير من مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2021 واختاري منها ما يحاكي ذوقك.

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تنانير مطبعة من مجموعات ريزورت 2021



GUCCI



تفنن المصممون في تزيين تنانير ريزورت 2021 بالطبعات والتي غلب عليها الطابع المرح، فأحببنا التنانير البيضاء المغلفة بأنماط الورود من توقيع ماركة La DoubleJ وعلامة بروك كولكشن Brock Collection، التركيز الأكبر كان على التنانير الـ A Line وقُدمت بأطوال تنوعت بين الطويل والقصير الذي يغطي الركبة بالكاد كما في الموديل الذي رصدناه لدى دار غوتشي Gucci، يُفضل تنسيق هذه القطع مع توب خالي من الطبعات اذا كنتِ ترغبين في لوك بسيط بعيد عن المبالغة.

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تنانير جينز الموضة الأبرز في 2021

KOCHE

كالعادة هيمنت صيحة الدنيم على مجموعات أزياء الريزورت وقدم المصممون تشكيلة من التنانير الجينز، بعضها أتى بقصة مستقيمة عالية الخصر مع شق يزينها من الأمام مثل التصميم الموقع من ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini، فيما ركزت ماركات أخرى على التنانير الواسعة المزينة بأزرار أمامية مثل تصميم ماركة Koché، جربي تنسيق القميص الجينز مع هذه القطع لتطبقي موضة denim on denim وزيني اطلالتك بقلادة كبيرة مرصعة بالكريستالات الملونة وأنتعلي صندال نيود بكعب رفيع.

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تنانير Wrap آخر موضة 2021

VALENTINO



انتشرت هذا العام موضة قصة الـ Wrap ، حرص المصممون على تقديم تنانير بهذا الستايل الأنثوي، تألقت عارضة ماركة Rokh بتنورة جملي فاتحة مزينة بأزرار على الجهتين، أما تنورة فالنتينو Valentino الطويلة زينت برباط يزين الخصر لإحكام غلقها، تنساب هذه الموديلات اللواتي يعانين من مشكلة بروز البطن ويمكنك تنسيقها مع بلوزة شيفون V Neck وحقيبة كتف متوسطة الحجم وصندال بلاتفورم.

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