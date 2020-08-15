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أزياء بلوحة ألوان ترابية هادئة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - هي من الدرجات التي لا تغيب عن أي موسم من المواسم، حيث أنها تجمع بين النمط الكلاسيكي الهادئ واللمسات الراقية التي تبحث عنها كل سيدة. وفي مجموعات ربيع وصيف 2020 كان للألوان الترابية حضور لافت وجذاب.

إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
ماكياج: إيلي ستيفان
شعر: Beauty Salon
الملابس والإكسسوارات: HERMES, TOD’S, SPORTSMAX , CAROLINA HERRERA, MAXMARA , ANDY WOLF , ARMANI
 


جامبسوت مؤلف من شورت وسترة
حذاء باللونين البيج والبني
جوارب طويلة
حقيبة مقلّمة
جميعها من Max Mara

نظارات شمسية من Andy Wolf
 


سروال باللون البيج
سترة مزيّنة بجلد الثعبان
حقيبة من الجلد البني
جميعها من Carolina Herrera

حذاء من Max Mara
 


توب مزيّنة بالرسوم
سروال باللون البيج الداكن
كلاهما من Hermès

حقيبة من Tod’s
 

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شورت باللون البيج
قميص باللون الزهري
جيليه من الجلد
جميعها من Sportmax

نظارات شمسية من Armani
 


فستان باللون البني
خاتم من اللؤلؤ
كلاهما من Carolina Herrera

عقد من Hermès
 


توب باللون البيج الداكن
تنورة مزيّنة بالكشاكش
سترة طويلة
حذاء باللون البني والبيج
جميعها من Max Mara

عقد من Hermès
 


قميص بياقة عالية
جيليه باللون البرتقالي
تنورة بقماش الدنيم
حذاء بتصميم عصري
قبعة من الجلد
جميعها من Sportmax

إكسسوارات مؤلفة من أقراط وأساور من Hermès

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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