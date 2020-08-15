أزياء بلوحة ألوان ترابية هادئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - هي من الدرجات التي لا تغيب عن أي موسم من المواسم، حيث أنها تجمع بين النمط الكلاسيكي الهادئ واللمسات الراقية التي تبحث عنها كل سيدة. وفي مجموعات ربيع وصيف 2020 كان للألوان الترابية حضور لافت وجذاب.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

ماكياج: إيلي ستيفان

شعر: Beauty Salon

الملابس والإكسسوارات: HERMES, TOD’S, SPORTSMAX , CAROLINA HERRERA, MAXMARA , ANDY WOLF , ARMANI





جامبسوت مؤلف من شورت وسترة

حذاء باللونين البيج والبني

جوارب طويلة

حقيبة مقلّمة

جميعها من Max Mara



نظارات شمسية من Andy Wolf





سروال باللون البيج

سترة مزيّنة بجلد الثعبان

حقيبة من الجلد البني

جميعها من Carolina Herrera



حذاء من Max Mara





توب مزيّنة بالرسوم

سروال باللون البيج الداكن

كلاهما من Hermès



حقيبة من Tod’s



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شورت باللون البيج

قميص باللون الزهري

جيليه من الجلد

جميعها من Sportmax



نظارات شمسية من Armani





فستان باللون البني

خاتم من اللؤلؤ

كلاهما من Carolina Herrera



عقد من Hermès





توب باللون البيج الداكن

تنورة مزيّنة بالكشاكش

سترة طويلة

حذاء باللون البني والبيج

جميعها من Max Mara



عقد من Hermès





قميص بياقة عالية

جيليه باللون البرتقالي

تنورة بقماش الدنيم

حذاء بتصميم عصري

قبعة من الجلد

جميعها من Sportmax



إكسسوارات مؤلفة من أقراط وأساور من Hermès