أزياء بلوحة ألوان ترابية هادئة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - هي من الدرجات التي لا تغيب عن أي موسم من المواسم، حيث أنها تجمع بين النمط الكلاسيكي الهادئ واللمسات الراقية التي تبحث عنها كل سيدة. وفي مجموعات ربيع وصيف 2020 كان للألوان الترابية حضور لافت وجذاب.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
ماكياج: إيلي ستيفان
شعر: Beauty Salon
الملابس والإكسسوارات: HERMES, TOD’S, SPORTSMAX , CAROLINA HERRERA, MAXMARA , ANDY WOLF , ARMANI
جامبسوت مؤلف من شورت وسترة
حذاء باللونين البيج والبني
جوارب طويلة
حقيبة مقلّمة
جميعها من Max Mara
نظارات شمسية من Andy Wolf
سروال باللون البيج
سترة مزيّنة بجلد الثعبان
حقيبة من الجلد البني
جميعها من Carolina Herrera
حذاء من Max Mara
توب مزيّنة بالرسوم
سروال باللون البيج الداكن
كلاهما من Hermès
حقيبة من Tod’s
شورت باللون البيج
قميص باللون الزهري
جيليه من الجلد
جميعها من Sportmax
نظارات شمسية من Armani
فستان باللون البني
خاتم من اللؤلؤ
كلاهما من Carolina Herrera
عقد من Hermès
توب باللون البيج الداكن
تنورة مزيّنة بالكشاكش
سترة طويلة
حذاء باللون البني والبيج
جميعها من Max Mara
عقد من Hermès
قميص بياقة عالية
جيليه باللون البرتقالي
تنورة بقماش الدنيم
حذاء بتصميم عصري
قبعة من الجلد
جميعها من Sportmax
إكسسوارات مؤلفة من أقراط وأساور من Hermès
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