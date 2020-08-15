قفاطين وجلابيات مغربية من مروى الريوي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تحرص نجمة التيك توك المغربية والبلوجر مروى الريوي، على الظهور بأزياء بلدها التقليدية؛ من خلال إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها على حسابها الرسمي أكثر من مليون متابع. ولتأنقها بالأزياء المتنوعة؛ استوحينا لكنّ من وحيها عدة إطلالات مختلفة بالأزياء المغربية، فتأنقن على غرارها.



إطلالات متنوعة للجلابيات المغربية

الجلابية المغربية من مروى الريوي



تُعتبر الجلابية المغربية من أكثر القطع ارتداءً في الإطلالات اليومية، وذلك لما توفِّره من راحة وأناقة وحشمة في الوقت ذاته، ومن أحدث إطلالات مروى الريوي جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة تصميمات؛ حيث تأنقت بجلابية مغربية باللون الفسفوري المطرز بالأزرق بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بتسريحة مموجة للشعر وإكسسوارات زرقاء، واختارت جلابية سماوية مطرزة بالبرونزي، ومن الناحية الجمالية؛ زيّنت شعرها بشكل مموج، ولجأت للمكياج البني المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر؛ لمظهر مرح مناسب للشابات، ونسقت جلابية زهرية مطرزة بالذهبي ومزينة بالفصوص الخضراء، وأكملت جمال الإطلالة بمكياج مشمشي، وأطلّت بجلابية كُحلية مطرزة بالأصفر والأحمر من المنتصف؛ لإطلالة مناسبة لكل النساء، وجمّلت إطلالتها بتسريحة الويفي المنسدل والمكياج الزهري، وارتدت جلابية سوداء مطرزة بالذهبي بطريقة فاخرة، مع مكياج زهري وتسريحة مموجة للشعر.

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خيارات القفاطين المغربية من مروى الريوي

إطلالات القفاطين المغربية



يلقى القفطان المغربي إقبالًا كبيرًا من جانب النساء العربيات، وهو زيٌّ تقليدي نسائي، يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، فهو رمز للعادات والتقاليد الخاصة بكل إنسان مغربي، وموضة متميزة تُبرز مكانتها أمام الشعوب الأخرى أيضًا. ولتميز تصميماته وكثرتها؛ استوحينا لكنّ عدة خيارات من مروى الريوي، حيث ارتدت قفطانًا فسفوريًّا طويلًا مطرزًا بالأزرق والزهري والذهبي بطريقة عصرية وجريئة، وأطلَّت بقفطان بدرجة الأزرق الساطع المطرز بالذهبي بطريقة ملكية فاخرة، وظهرت بقفطان أبيض واسع مزيّن بأكمام من الدانتيل ومطرز بالذهبي والفيروزي والعنابي بطريقة أنيقة مناسبة للحفلات الضخمة، واعتمدت قفطانًا أخضر مزينًا بالأحمر ومطرزًا بالذهبي بطريقة عصرية مميزة مناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن، وأكملت إطلالتها بتاج ذهبي مميز؛ لإطلالة ملكية، وتجمّلت بقفطان أبيض ناعم مطرز من الجزء العلوي بالذهبي والبرتقالي والزهري بطريقة مرحة، وتزينت بقفطان سماوي تكسوه التطريزات الذهبية بطريقة مميزة.

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