إطلالات متنوعة للمحجبات من نوران خليفة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تهتم البلوجر نوران خليفة بمجال الأزياء بشكل واضح، وتنشر الكثير من الصور لإطلالاتها المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها عليه أكثر من ٦٠٠ ألف متابع، ولتنوع خياراتها وتنسيق إطلالاتها بحسٍّ عالٍ من الأناقة، استوحينا لكِ منها عدة إطلالات محتشمة مناسبة للمحجبات.. فإليكِ أحدث خياراتها.



فساتين محتشمة بتصاميم أنيقة

فساتين محتشمة بتصاميم أنيقة



تعتمد الفتيات على الفساتين باختلاف موديلاتها لمعظم المناسبات، وللمحجبات؛ يمكنكِ أن تستوحي من نوران خليفة عدة إطلالات، حيث تأنقت بفستان باللون الأزرق النيلي المصمم بموديل قصة الحورية، وزُين بأكمام واسعة وريش في الجزء العلوي؛ لإطلالة مناسبة للحفلات الضخمة، واختارت في إطلالة مناسبة للحفلات الرسمية فستانًا أزرق مصممًا من الأعلى بقصة البليزر وعدة طبقات من الأسفل، وأكملت جمال هذه الإطلالات بالإكسسوارات البنيّة والحجاب الملون بالبني والأزرق، وفي إطلالة بسيطة نسقت فستانًا أحمرَ طويلًا مع حزام أسود للخصر، وحجاب أسود منقط بالأبيض؛ لإطلالة كلاسيكية جذابة.

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خيارات البناطيل بأنواعها

خيارات البناطيل بأنواعها



تفضّل الفتيات خيارات البناطيل بأنواعها؛ لما توفره من راحة وأناقة لمن ترتديها، لذا أطلّت نوران خليفة ببنطال بني ضيق وقميص من الساتان الأخضر مع إكسسوارات باللون البني؛ لإطلالة عصرية، وارتدت بنطالًا أسود وبلوزة سوداء مزينة بأكمام منفوخة زهرية مع قبعة الكاب باللونين الزهري والأسود؛ لخيار أنثوي كاجوال، وظهرت ببنطال واسع باللون البرتقالي وبلوزة بيضاء مزينة برسومات كرتونية لفتيات؛ لمظهر عصري شبابي أنيق.

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تنسيقات الجينز بأسلوب محتشم

تنسيقات الجينز بأسلوب محتشم



توفر بناطيل الجينز الكثير من الراحة للفتيات، وتعد من الخيارات التي لا غنى عنها للنساء في الإطلالات اليومية، لذا تجمّلت نوران خليفة ببنطال جينز أزرق مع قميص أبيض مزين بزهور حمراء، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب أبيض وحقيبة حمراء؛ لإطلالة عملية، وتألقت ببنطال جينز بخصر عالٍ مع بلوزة واسعة حمراء مصممة بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها بحجاب أسود بطبعات بيج، وجاءت في إطلالة بسيطة ببنطال جينز مع بلوزة طويلة سماوية مزينة بكشكشة ناعمة في الأعلى، وأكملت إكسسواراتها باللون البيج، وتزيّنت ببنطال جينز أزرق مع قميص أبيض بخطوط ملونة؛ لإطلالة كاجوال عصرية.



إطلالات التنورة للشابات المحجبات

إطلالات التنورة للشابات المحجبات



تعد التنانير الصيفية من أكثر الخيارات المفضلة للشابات، لذا تجمّلت نوران خليفة بتنورة زرقاء واسعة وخفيفة مزينة برسومات بيضاء وصفراء، مع بلوزة بيضاء واسعة وحجاب وحقيبة باللون البني، واختارت في إطلالة رسمية تنورة سوداء مع بلوزة بنية مزينة بخطوط باللونين الأبيض والأسود.

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