تنسيقات للمحجبات من سلمى عبد الحازم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تهتم الموديل المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجر المختصة في مجال الأزياء سلمى عبد الحازم، بالتنوع في خيارات أزيائها المحتشمة والمناسبة لكل الفتيات المحجبات في الوطن العربي؛ وذلك عبر خياراتها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ٤٠٠ ألف متابع، ولتميزها وأناقتها؛ استوحينا لكنّ عدة خيارات لأزياء محتشمة ومتنوعة تناسب كل الفتيات في المناسبات المختلفة.



إطلالات التنورة من سلمى عبد الحازم

خيارات التنورة للصيف



لإطلالة محتشمة مناسبة للصيف؛ يمكنكِ عزيزتي التألق بتنورة بليسيه باللون الرمادي مع بلوزة بيضاء مزينة بالريش في الأكمام، وأكملت مظهرها بحزام أزرق وحذاء وحقيبة باللون الزهري؛ لإطلالة أنيقة ومرحة، أو اختيار تنورة من الكسرات الشفافة مع بنطال أسود وبلوزة زهرية مزينة بقلادة سوداء؛ لمظهر أنثوي جذاب، أو التجمّل بتنورة بيضاء مخططة مع بلوزة بيضاء قصيرة؛ لأسلوب شبابي أنيق.

تابعي المزيد: للمحجبات.. استوحين إطلالاتكن الحيادية من دلال الدوب



خيارات الفساتين لمظهر مثالي في الصيف

إطلالات الفساتين



لمظهر مثالي ومتكامل، تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات في فصل الصيف على خيارات الفساتين بأنواعها، ومن أحدث إطلالات الموديل والبلوجر سلمى عبد الحازم؛ استوحينا لكِ عدة خيارات بالفساتين، فاختاري منها ما يناسبك.

ارتدت سلمى في إطلالة نهارية فستانًا أصفر ذا طبقات ناعمة مصممًا بربطة للخصر ومنقطًا باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بقبعة وحقيبة من القش، وفي إطلالة أخرى؛ ظهرت بفستان من اللون الأزرق النيلي، وأكملته بالأبيض والأسود؛ لزيّ أنيق وحيادي، وأطلّت بفستان أزرق مزيّن بربطة في الخصر، وأكملته بحجاب أبيض مرسوم بالأزرق؛ لمظهر صباحي مرح، ونسقت فستانًا أبيض مزينًا بطبعات ناعمة وطبقات خفيفة، واختارت فستانًا أزرق بطبعات زرقاء بدرجات مختلفة، وأكملت ملحقات الإطلالة بالأبيض والأزرق، وتأنقت بفستان أبيض مخطط بالبني والبرتقالي، وآخر أخضر مزيّن برسوم بيضاء وحزام بني للخصر.

Advertisements

تابعي الكزيد : موديلات جمبسوت محتشمة للمحجبات



تنسيقات البنطال بطرق محتشمة

تنسيقات البنطال المحتشمة



تفضّل الكثيرات من الفتيات ارتداء البنطال في إطلالاتهن اليومية لأسلوب كاجوال أنيق ومريح، وللمحجبات؛ يمكنكنّ استيحاء عدة خيارات من سلمى عبد الحازم؛ حيث ظهرت ببنطال واسع بيج مزيّن بخطوط طولية ملونة بالرمادي والزهري مع بلوزة بيضاء واسعة، وأكملت زيّها بالألوان الحيادية، وأطلّت ببنطال أبيض مع فستان أسود طويل ومكشوف مزيّن بالزهور، ونسقت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة سماوية واسعة بقَصَّة مميزة ومحتشمة، وأكملت مظهرها بحجاب ملون وحقيبة برتقالية؛ لزيّ عصري، واختارت بنطال الجينز مع قميص أبيض مزيّن بطبعات برتقالية ناعمة، وأكملت زيّها بحجاب وحذاء باللون البرتقالي.

تابعي المزيد : تنسيق فساتين واسعة صيفية للمحجبات