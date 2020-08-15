أحدث موديلات البدلات الرجالية لموسم ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - ظهرت العديد من موديلات البدلات لموسم ما قبل خريف 2020 التي تمنح الرجل إطلالة كلاسيكية أنيقة ومميزة إن كان خلال دوام العمل أو خلال فترات النهار، كما برزت بقوة على منصات عروض الأزياء البدلات الرجالية ذات تصميم البنطلون الضيّق الذي جاء بالألوان الموحدة الخريفية لأصحاب الجسم النحيف.



موديلات متنوّعة للغاية

ديور Dior

موديلات البدلات الرجالية جاءت متنوّعة للغاية لدرجة أن أي رجل معتاد على مراقبة مظهره والملابس، لديه فرصة كبيرة لتشكيل خزانة ملابس تتناسب تمامًا مع أسلوبه الفردي. واعتماد الكلاسيكية والراحة والطلّة المميزة.

الجدير بالذكر أن الرؤية باتت واضحة تجاه أهم وأبرز الصيحات وتوجّهات الموضة لهذا الموسم، فمن البدلات السوداء الكلاسيكية إلى الألوان المشرقة والنابضة بالحياة مع الكثير من الجرأة، وصولاً إلى الإطلالات الجلدية الراقية وغيرها الكثير من الصيحات الجديدة التي يمكن أن يتبناها الرجل بسهولة لهذا الموسم.

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الرجل الكلاسيكي

أوف-وايت Off-White

للرجل الكلاسيكي الذي يفضّل الأزياء الآمنة البعيدة عن لفت الأنظار والاهتمام، تبقى البدلات السوداء الخيار الأول والأخير في المناسبات الرسمية واجتماعات الأعمال، وما سيعزّز هذا الأمر هو أن البدلات السوداء الكلاسيكية بالسراويل الممشوقة والطويلة مع السترات ذات القصّات البسيطة، هي صيحة هذا الموسم. لذلك للرجل الذي لا يحبّذ أبداً الألوان الصارخة عليه اختيار هذه البدلات.

كما يبدو أن الألوان الصارخة سترافق الرجل خلال هذه الفترة خاصة وأنه من حقّه أيضاً أن يرتدي هذه الألوان لما تمنحه من طاقة إيجابية، ومن الملاحظ أن القدماء بمراتب عظيمة كانوا يرتدونها للدلالة على مكانتهم المرموقة.

بات من المؤكد أن ما يطغى على موديلات البدلات الرجالية هو الألوان الحيادية والأشكال والأحجام المتضخّمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنسجة المحاطة التي تتمتّع بملامس مختلفة وتخاطب كل أنماط الرجال إن كان بألوانها، تصاميمها أو خطوطها.

نذكر من هذه الألوان الأسود، الرمادي، البيج والبني مع أقمشة تتنوّع بين الجوخ، الجلد بقصّات أنيقة وبعيدة كل البعد عن المبالغة، مع العلم أن هذا لا يعني على الإطلاق غياب النقوش المربّعة التي تعيد إلى الأذهان الأسلوب الإنكليزي لكل رجل يبحث عن لمسة أناقة تضفي إلى طلّته المزيد من التنوّع والفرادة في الأسلوب، خاصة إذا تمّ اختيارها من اللونين الأبيض والأسود.

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قصّات البدلات الضيّقة

لويس فويتون Louis Vuitton

طغت القصّات الضيقة لموديلات البدلات الرجالية لموسم ما قبل خريف 2020 بأسلوب عملي وأنيق وخالٍ من التفاصيل، مع الحرص في الوقت نفسه على إبراز الذوق الرفيع لكل رجل، فلاحظنا وجود البدلة العملية مع سترة بصف واحد من الأزرار ودون ربطة عنق ومنسّقة مع قميص رسمي كلاسيكي، بالإضافة إلى بدلة تتألّف من سروال بخصر عال مع سترة بصفين أو صف واحد من الأزرار بخامات مختلفة تتنوّع بين الألوان الحيادية التي تحمل نقوش المربّعات؛ لبثّ المزيد من الأناقة التي تحيط بالرجل بهالة من الحضور القوي.



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