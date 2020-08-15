ابنة فؤاد المهندس في "إنها حقًا عائلة محترمة" تتحدث عن علاقتها بشويكار

علاقات و مجتمع

علاقة كبيرة جمعت الفنانتين شويكار وسوسن ربيع، والتي بدأت قبل 41 عامًا، أثناء مشاركتهن في مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة"، فلعبت الأولى دور "أوسة"، زوجة أبو الفضل جاد الله"، والذي قام بدوره الفنان فؤاد المهندس، والآخرى لعبت دور "عائشة"، فكانت بداية علاقتهم داخل الأحداث قائمة على المشاحنات والمضايقات، إلى أن جمع بينهن الحب والوفاق، والذي ظل قائمًا حتى اللحظات الأخيرة للفنانة على قيد الحياة قبل أن يسترد الله أمانته برحيل شويكار.

ورحلت عن عالمنا أمس الجمعة، الفنانة شويكار، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، عندما قدمت تاريخ طويل من الأعمال الفنية، أبرزها الثنائيات التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، أثناء زواجهما لفترة طويلة ثم انفصلا، وسردت الفنانة سوسن ربيع، كواليس علاقتها والذكريات التي جمعت بينها وبين الفنانة الراحلة، خلال حديثها لـ"الوطن".

سوسن ربيع عن شويكار: كنت بحب أعاكسها وأقلدها

"رحلت ماما شوشو ولم يتبقى من إنها حقا عائلة محترمة غيري أنا وأخي الصغير أحمد عبد الله"، بهذة العبارة بدأت الفنانة سوسن ربيع حديثها عن العلاقة التي جمعت بينها وبين الفنانة شويكار، والتي وصفتها بأنها أمها الثانية، مضيفة: "ماما شوشو كانت القلب الحنين والكرم والابتسامة المشرقة، المحبة للحياة، كنت دائمًا أحب مغازلتها وتقليدها خلال الكواليس الخاصة بالمسرحية، في استعراض قلبي يا غاوي خمس قارات، وبخاصة مقطع (أنا جيت ياللى اتغشيت وعليك خشيت فايتة ومنصورة ما هو أصل قليل الأصل يسيب الأصل وياخد الصورة)".

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سوسن ربيع تكشف ذكرياتها مع شويكار

كانت الفنانة شويكار مهتمة بالتفاصيل وحريصة على أناقة من حولها، فقد شاركت سوسن ربيع في شراء جميع الأزياء الخاصة بشخصية "عائشة أبو الفضل"، كان هناك تصور في مخيلتها لشخصية عائشة التي لعبتها، فحرصت على مشاركتها في شراء الملابس، فجميع إطلالاتها من اختيارها، من الشوربجي في منطقة الزمالك، فكانت بمثابة الاستايلست داخل العمل".

سوسن ربيع: كانت بتساعدني في المذاكرة

العديد من النصائح كانت الفنانة شويكار حريصة على توجيهها لطاقم العمل، على المستوى الفني والشخصي وعلى رأسهن سوسن ربيع، والتي كانت تعتبرها بمثابة ابنتها، "كنت في المرحلة الثانوية أثناء تصوير المسرحية، فكانت ماما شوشو كما اعتدت على مناداتها تحرص على الاهتمام بالناحية التعليمية وبالمذاكرة، كانت الفرقة أحضرت لي المعلمين لمساعدتي في متابعة الدروس، وفي أوقات كثيرة كنت ألجأ لها إذا تعثرت في مادة الفرنساوي بشكل خاص، كونها خريجة إحدى المدارس الفرنسية".

ماما شوشو كانت بتفرح لما بنجبلها هدايا

"كانت بتحب تهادينا ونهاديها"، بهذة العبارة واصلت الفنانة حديثها عن شويكار، قائلةً: "كانت لها جملة شهيرة وهي أنا غنية وبحب الهدية"، إذ أهدتني بحلق دهب وبرفان في إحدي المرات، فكانت تحاول البحث عما يسعدنا وتحضره لنا، وكانت السعادة تغمر قلبها إذا أحضرنا لها الهدايا".

واختتمت الفنانة حديثها، قائلةً: "قصرت في حقها الأيام الماضية ولكن فجعني خبر وفاتها كان نفسي أكلمها وأزورها لكن ملحقتش، وتواصلت قبل أيام مع أبناء الفنان الراحل فؤاد المهندس لزيارتها فور معرفتي بمرضها، لكنني علمت بخبر وفاتها".

وفاة الفنانة شويكار

وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنانة شويكار في ذمة الله".