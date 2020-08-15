زوجة الرئيس التونسي تجذب الأنظار في أول ظهور رسمي لها

علاقات و مجتمع

جذبت زوجة الرئيس التونسي القاضية إشراف شبيل، الأنظار إليها أثناء حضورها الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للذكرى الرابعة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.

ويعد ذلك الظهور الأول الرسمي لزوجة الرئيس التونسي، قيس سعيد، والتي خطفت الأنظار إليها بارتدائها فستان أزرق مزود بحزام من منطقة الوسط، يحمل اللون ذاته، وجاء الفستان بأكمام طويلة من خامة التل الشفاف.

Advertisements

وصدرت قبل أيام، الحركة السنوية للقضاة، للسنة القضائية 2020-2021 التي شملت الرتب الأولى والثانية والثالثة في هذا الصنف، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لمجلس القضاء العدلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجرى ترقية القاضية إشراف شبيل من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، إلى قاضية من الرتبة الثالثة، لكنه القرار شمل نقلها إلى محكمة الاستئناف بصفاقس، الأمر الذي أرجعه البعض إلى مصلحة عمل، بينما رأى البعض الآخر بأنه "قرار تعسفي"، بحسب وسائل إعلام تونسية.