ندى بسيوني تتعرض لانتقادات بسبب سناء شافع وترد "بعزي كل الناس"

علاقات و مجتمع

موجة من الانتقادات والهجوم تعرضت لهم الفنانة ندى بسيوني من قبل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بسبب الفنان الراحل سناء شافع، الذي توفى قبل يومين.

وشاركت الفنانة متابعيها صورة للفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس، ووجهت لها رسالة قالت خلالها، "ألف رحمة على أيقونة الفن والجمال الجميلة شويكار، اللهم اجعل مثواها الجنة وثبتها عند السؤال".

العديد من التعليقات تلقتها الفنانة ندى بسيوني من متابعيها، يهاجمونها من خلالها على تجاهلها تقديم واجب العزاء في زوجها السابق الفنان سناء شافع، مع حرصها على نعي الفنانة شويكار والفنان سمير الإسكندراني، فكان من أبرز التعليقات، "ليه أبو بنتك وزوجك السابق وأستاذك سناء شافع، مقدمتيش له التعازي وتنعيه أظن عيب قوي".

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فيما تسائلت أخرى، قائلةً "ليه حضرتك منزلتيش عزاء للدكتور سناء شافع الله يرحمه، أنا قاعدة دلوقت بسمع حوار له عن حضرتك بيحترمك جدا وبيقدرك".

وتعجبت إحدى المتابعات، قائلةً "أنا مش فاهمة الناس اللي داخله تسألها معزتيش في زوجك السابق هو أنتوا ليه بتدخلوا في حياة الناس كده أنتوا مالكم بجد كل واحد حر في حياته ياناس كفايه تحشروا نفسكم في دواخل الناس ياساتر يارب منكم بجد".

لتخرج الفنانة ندى بسيوني عن صمتها وتحسم الجدل في شأن هذة المسألة قائلةً، "أنا أول واحدة نزلت تعزية في فيس بوك وتويتر وأدخلي حضرتك على المواقع نزلت تعزيتي برغم انفصالي عنه من سنين طويلة، منذ كنت طالبة، ياريت لا ننتقد وخلاص وبدون التأكد، أنا بعزي كل الناس لأن العزاء واجب".

وفاة الفنان سناء شافع

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان سناء شافع، قبل 3 أيام، بأحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

ودخل سناء شافع العناية المركزة منذ عدة أيام، بعد تعرضه لآلام في الرئة.