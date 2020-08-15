انتبه.. بياض لسانك قد يشير إلى الإصابة بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اللسان كغيره من الأعضاء هو عرضة لبعض المشاكل الصحية والتغيرات والأعراض.

وهناك عدد من الأسباب التي تجعل اللسان لونه أبيض، وعادة ما يكون اللسان الأبيض لا يدعو للقلق، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن ينذر بحالة أكثر خطورة مثل انتقال عدوى فيروسية أو السرطان المبكر، هذا هو السبب في أنه من المهم معرفة ما تشير إليه هذه الأعراض، وفقا لمواقع "mayoclinic" و"healthline" و"medicinenet".

أسباب بياض اللسان:

1- يمكن أن يتحول لسانك إلى الأبيض عندما تنتفخ النتوءات الصغيرة (الحليمات) التي تبطنه وتصبح ملتهبة، وقد تعلق البكتيريا والفطريات والأوساخ والطعام والخلايا الميتة بين الحليمات المتضخمة.

2- الإصابة بجفاف الفم والتهاب الحلق يتسبب أيضا في ظهور طبقة سميكة بيضاء اللون على الطرف الأمامي وسط اللسان، وتكون واضحة جدا لدى الأطفال، بسبب الفطريات والجفاف.

3- التدخين أو مضغ التبغ أو استخدام الكحول من العوامل التي تؤدي لبياض اللسان أيضا.

4- استخدام بعض الأدوية، مثل استخدام المضادات الحيوية لفترة طويلة، يسبب بياض اللسان.

الأمراض التي يشير إليها بياض اللسان:

-الطلاوة: تسبب هذه الحالة ظهور بقع بيضاء على الخدين من الداخل وعلى اللثة وأحيانا اللسان، ويمكنك الإصابة بالطلاوة البيضاء إذا كنت تدخن أو تمضغ التبغ، أو عند الاستخدام المفرط للكحول، وعادة ما تكون البقع البيضاء غير ضارة، ولكن في حالات نادرة، يمكن أن يتطور الطلاوة إلى سرطان الفم.

- الحزاز المسطح الفموي: في هذه الحالة، تتسبب مشكلة في جهازك المناعي في تكوين بقع بيضاء في فمك وعلى لسانك، وقد تكون اللثة مؤلمة، وقد يكون لديك أيضا تقرحات على طول البطانة الداخلية لفمك.

- القلاع الفموي: هو عدوى تصيب الفم بسبب خميرة المبيضات، وتزداد احتمالية إصابتك بمرض القلاع الفموي إذا كنت مصابا بداء السكري، أو ضعف جهاز المناعة بسبب حالة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، أو نقص الحديد أو فيتامين ب، أو إذا كنت ترتدي أطقم الأسنان.

Advertisements

- مرض الزهري: يمكن أن تسبب هذه العدوى المنقولة جنسيا تقرحات في فمك، وإذا لم يتم علاج مرض الزهري، يمكن أن تتكون بقع بيضاء تسمى الطلوان الزهري على لسانك.

العلاج:

يجب استشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب، وإذا ظهرت عليك هذه الأعراض يجب أن تتصل بطبيبك فورا:

- لسانك يؤلمك أو تشعر وكأنه يحترق.

- لديك تقرحات مفتوحة في فمك.

- لديك مشكلة في المضغ أو البلع أو التحدث.

- لديك أعراض أخرى، مثل الحمى أو فقدان الوزن أو الطفح الجلدي.

- هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل احتمالات إصابتك ببياض اللسان:

- ممارسة نظافة الفم الجيدة أمر أساسي، وهذا يتضمن: استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة، ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وتفريش أسنانك مرتين في اليوم، باستخدام غسول الفم بالفلورايد يوميا، واستخدام الخيط مرة في اليوم على الأقل.

- راجع طبيب أسنانك كل ستة أشهر لإجراء الفحص والتنظيف.

- تجنب منتجات التبغ، وقلل من الكحول.

- تناول نظاما غذائيا متنوعا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.