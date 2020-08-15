الفستان الدانتيل يزهو بالأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يزهو الفستان الدانتيل باللون الأخضر في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومشرقة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الفستان الدانتيل الأخضر يعد خيارا مثاليا لفصل الصيف؛ حيث إنه يشيع أجواء البهجة والمرح والإقبال على الحياة من ناحية، كما أنه يمنح المرأة إحساساً بالراحة الفائقة بفضل تصميمه المثقوب جيد التهوية من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تنسيق الفستان الدانتيل الأخضر مع حذاء فخم للحصول على إطلالة أنيقة أو حذاء رياضي للحصول على إطلالة كاجوال.

كما يمكن ارتداء حُلي وإكسسوارات في الأذن واليدين، بينما ينبغي التخلي عن القلائد؛ نظراً لأن الدانتيل الأخضر يخطف الأنظار ويسرق الأضواء على نحو كاف.

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