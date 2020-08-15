صور وفيديو.. علاقة مثيرة بين جوهرة وعمر كمال "شائعات ورقص وتعاون مشترك"

علاقات و مجتمع

علاقة أثارت الجدل ما بين نفي شائعة الزواج التي أحاطت مطرب المهرجاناتعمر كمال والراقصة الروسية جوهرة، وبين صور ومواقف جمعتهما سويًا لفتت أنظار المتابعين تجاه علاقتهما.

وكان آخرها ما نشره عمر كمال، بالأمس، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ نشر صورة جديدة تجمعه بالراقصة جوهرة، معلقًا عليها: "جوجو قلبي".

الصورة أعادت الجدل من جديد، في تعليقات بعض متابعي مطرب المهرجانات الشعبية: "ابقى اعزمني على الفرح"، ومن ثم نشرت "جوهرة" مقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بصحبة عمر كمال، خلال محاولتها تعليمه لغتها الروسية.

وظهر "كمال" بجوار الراقصة، قائلًا: "طبعا بعد ما ربنا كرمني ونجحت في المهرجانات، وبغني أغاني شعبي، فجوهرة هتعلمني مهرجانات روسي"، وانتهت المحاولة بالفشل، فبعد محاولات "جوهرة" لم يتمكن مطرب المهرجانات من النطق الصحيح.

Advertisements

ولم يكن ذلك الموقف الوحيد الذي جمع بين مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، والراقصة الروسية جوهرة، فقد سبقها عدد من الصور والمواقف المختلفة التي أثارت الجدل وجذبت الأنظار تجاه علاقتهما.

شائعة زواج عمر كمال وجوهرة

مع بداية العام الجاري تداولت شائعة حول زواج عمر كمال من الراقصة جوهرة، التي نفت في أكثر من منصة إعلامية هذه الأخبار، وما ساعد على انتشار تلك الشائعة رقص جوهرة المتكرر على أغنية بنت الجيران، وقالت حينها إن تلك الصورة تأتي في إطار العمل، حيث من المقرر أن يشتركا سويا في أغنية، ولا علاقة لها بارتباط عاطفي أو زواج.

تعاون مشترك

ومع بداية شهر مارس الماضي، أعلن عمر كمال عن مشاركة الراقصة الروسية جوهرة، في عمل فني يجمعهما قريبًا.

ونشر عمر كمال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورته مع جوهرة، معلقًا عليها: "أغنية جديدة.. بم".

رقصت على عود البطل

"عود البطل" أحد المهرجانات الشعبية لـ"كمال"، الذي لقي نجاحا بين جمهوره، وعقب ذلك شاركت جوهرة، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو لها وهي ترقص مع عمر كمال على أغنيته "عود البطل".

وظهرت جوهرة وهي تدخل أحد استوديوهات التسجيل، إذ تستعد للأغنية الجديدة التي تجمعها بعمر كمال، وعلقت على الفيديو، قائلة: "لا يمكنني الانتظار للأغنية الجديدة معا.. الروح الحلوة".