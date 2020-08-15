رامي جمال يتغزل في زوجته.. والأخيرة ترد: تأثير المسقعة

علاقات و مجتمع

أزمات عدة تعرض لها الفنان رامي جمال، أثرت في حياته النفسية، ولكنه وجد الدعم من قبل زوجته ومساندتها له، ولاسيما بعد إصابته بالبهاق، وكان ينتهز الفرص لتوجيه الشكر لها سواء في اللقاءات التلفزيونية والصحفية، وعبر حساباته على مواقع "السوشيال ميديا".

ومن جديد عاد الفنان للتغزل في زوجته، ومدحها لوقوفها دائمًا بجانبه، من خلال نشر صورة جديدة تجمع بينهما، وأرفق تعليقًا عليها، قائلًا: "أجدع ست في الدنيا اللي مستحملاني بكل تفاصيلي وعيوبي اللي موجودة في الوحش قبل الحلو اللي نفسي أحقق أحلامها قبل أحلامي".

وتابع "رامي"، "اللي شافت مطبات في حياتي أكتر من الطبيعي، اللي لو متخانقناش يوم ويوم أزعل، ربنا ما يحرمني منك ويرضيكي قد ما بترضيني".

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عبارات الغزل تبادلها الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان، خلال التعليقات، فقد ردت الأخيرة عليه، قائلةً: "مسقعة ومكرونة بالباشميل كل يوم للأستاذ هنا، الست طول ما معاها راجل حنين عليها وبيحبها تعمل أي حاجة فى الدنيا علشانه وأنا الحمدلله ربنا رزقني فيك بكتير أوي وعوضني بيك عن حاجات أكتر الحمدلله ويارب دايما راضي عني، أنا عارفة دا تأثير المسقعة أقرب طريق لقلب الراجل".

وجاء رد الفنان على تعليق زوجته،"أنتي هتمثلي هو يوم طبيخ واحد في الشهر، هفضحك خلاص بقي وهنتخانق شفتي العين جت بسرعة إزاي".

قصة حب رامي جمال وزوجته ناريمان

"صداقة فانجذاب فتناغم فحب فزواج".. هكذا كان التدرج الطبيعي لعلاقة الفنان رامي جمال بزوجته الفنانة المعتزلة ناريمان، والتي جمعت بينهما قصة حب كبيرة عرفها الوسط الفني.

رامي جمال عن زوجته: متجوزناش صالونات

ينتهز الفنان الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته معها، وقال في أحد البرامج: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".

ناريمان تساند زوجها في محنته

وتعرض الفنان لوعكة صحية مؤخرا نتج عنها إصابته بمرض البهاق، وكانت ناريمان أول من ساندته في محنتة حيث قالت عبر خاصية "ستوري"، على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأعادت نشر منشوره الذي أعلن فيه عن المرض: "أعتقد بعد كل طاقة الحب اللي شوفتها دي مش محتاج كلام تاني".

رامي جمال يطلب من متابعيه الدعاء لزوجته

وساند رامي زوجته خلال مرضها، حينما تعرضت لوعكة صحية في أبريل 2019، حيث طالب متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل، مشيرًا إلى مرورها بوعكة صحية.

ونشر "رامي" صورة تجمعه بزوجته "ناريمان"، وعلق عليها قائلًا: "أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها واحفظها يا رب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا".