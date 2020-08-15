أول ظهور للفنانة هند عبدالحليم في شهر العسل (فيديو)

علاقات و مجتمع

تقضي الفنانة هند عبدالحليم، شهر العسل مع زوجها كريم قنديل في إحدى المناطق الساحلية في مصر بعد أيام من زواجهما.

وفي أول ظهور للعروس جاء في أحد المطاعم، إذ شارك الفنان الشاب عمر الشناوي، مقطع فيديو ظهرت فيه "هند" مع زوجها، ليفاجئهما بالتصوير.

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فرح هند عبدالحليم

ويذكر أن فرح الفنانة هند عبدالحليم، أقيم قبل أيام قليلة في إحدى الفلل بمدينة السادس من أكتوبر، وشاركت متابعيها بصور من جلسة التصوير الخاصة بفرحها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتعتبر تلك الصور هي الأولى التي تشاركها هند مع جمهورها من الفرح، وكتبت في تعليقها على الصور، "كان نفسنا ناس كتير أوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين إن القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح بنسبة أو عدد معين عشان كورونا، لولا كده كان زمان كل أصحابنا وحبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".

وظهرت هند مرتدية فستان زفاف أبيض في بيج، قصيرا وله تنورة طويلة تزينه من الخلف من التل، ومطرز بالورود، واختارت head piece بدلا من التاج.