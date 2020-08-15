أبناء "سكر هانم" يجتمعون في صورة واحدة بعد 60 عاما من عرض الفيلم

علاقات و مجتمع

بعد مرور 60 عامًا على عرض فيلم "سكر هانم" من أبرز أفلام الكوميديا المصرية في فترة الستينيات، نشرت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، صورة عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، تجمع بين أبناء الفيلم الكوميدي.

ونشرت ميريت عمر الحريري، الصورة التي تجمع بين 4 من أبناء أبطال الفيلم وهم عمر علاء كمال الشناوي، وسمية عبدالمنعم إبراهيم، وإيمان محمد شوقي، ومن ثم قارنت الصورة بأخرى من فيلم "سكر هانم" الذي جمع آباؤهم في أحد مشاهد الفيلم.

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وعلقت "ميريت" على الصورة قائلة: "صورة في برواز.. صورة مميزة بالنسبة ليا فهي تعتبر تواصل الأجيال اسمنا أبناء (سكر هانم) في الصورة من اليمين بنفس ترتيب صورة فيلم سكر هانم مع حفظ الألقاب للمحترمين".

وتابعت ابنة الفنان الراحل: "اخواتي إيمان محمد شوقي.. ميرت عمر الحريري.. عمر علاء كمال الشناوي.. سمية عبدالمنعم إبراهيم.. شكرًا لتواصلكم الدائم".

وتفاعل المتابعين في التعليق على الصورة: "صورة حلوة أوي امتداد لأصحابها" "أجمل صورة في 2020" "الصورة تجنن فيها ريحة الفن الجميل والمبدعين الأساتذة ربنا يرحمهم يارب".

ويذكر أن فيلم "سكر هانم" من إنتاج عام 1960، وشارك في بطولته كل من سامية جمال وعبد الفتاح القصري وحسن فايق.