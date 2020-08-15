مينفعش أبقى بحبكوا وأنتوا مبتحبونيش.. مها أحمد تتذكر آخر كلمات الراحلة شويكار

علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة دخلت فها الفنانة مها أحمد، عقب تلقيها خبر وفاة الفنانة شويكار، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، والتي أثرت الحياة الفنية بالكثير من الأعمال، حتى أصبحت علامة من علامات السينما والدراما والمسرح.

وشاركت الفنانة مها أحمد صورة للراحلة شويكار أثناء مرحلة الشباب، وتحدثت من خلالها عن طبيعة العلاقة بينهم: "أسوء خبر سمعته في حياتي وداعا يا أجمل وأحن وأعظم أسطورة بالوسط الفني أنتي أكيد عارفة قد إيه أنا بحبك".

وتابعت الفنانة موجهة رسالة مؤثرة لشويكار: "عمري ما هنسى حبك ليا ولمجدي عمري ما هنسى نصايحك ليا وخوفك عليا، عمري ما هنسى عتابك لينا لما نتأخر عليكي فالسؤال، عمري ما هنسى كلمتك اللي دايما كنتي بتقوليهالي (ماينفعش أبقى بحبكوا الحب ده كله وأنتوا تكونوا مبتحبونيش أنا واثقه أنكوا بتحبوني)".

Advertisements

واختتمت الفنانة قائلةً: "أكيد بنحبك وعمرنا ما هننساكي يا أجمل نساء العالم يا ست الهوانم، متعزيش على اللي خلقك، بحبك هتوحشينى قوي إلى اللقاء".

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، اليوم السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنانة شويكار في ذمة الله".