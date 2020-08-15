والد بيلا حديد ينشر صورها بالحجاب: "أميرة فلسطينية"

علاقات و مجتمع

نشر محمد حديد، رجل الأعمال الأمريكي ووالد عارضة الأزياء بيلا حديد، صورًا لها وهي مرتدية الحجاب.

"أميرة فلسطينية" التعليق الذي كتبه رجل الأعمال الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية، على صور ابنته، التي نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

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وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن بيلا حديد انتقدت إدراة تطبيق "إنستجرام"، في شهر يوليو الماضي، بعد حذفها منشور لها عن والدها ذي الأصل الفلسطيني، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

ونشرت عارضة الأزياء بيلا حديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الذي يتابعه أكثر من 31 مليون مشترك، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، وأوضحت أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة "فخور لأني فلسطيني".

وردّت العارضة شقيقة عارضة الأزياء الشهيرة، جيجي حديد، عبر صفحتها على حذف إنستجرام لمنشورها، قائلة: "هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعا من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟".

وأعادت بيلا نشر صورة جواز السفر مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة: "يجب على الجميع أن يكتبوا مسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم بفخرهم دومًا بأماكن ميلادهم وأصولهم".

وحظيت بيلا بردود فعل مؤيدة وداعمة لموقفها ضد إنستجرام، فقد رأى العديد، أن ذكر مكان المولد لا يعتبر تحريضا على الكراهية بأي شكل.