هل يمكن الإصابة بكورونا مرة أخرى؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل أو تقارير مؤكدة على أن الشخص الذى أصيب بفيروس كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخرى.

إلى ذلك أفادت المنظمة بأن الصين أبلغتها بعثورها على الفيروس فى عبوات غذائية مستوردة وإنها تقوم باختبارات فى هذا الأمر وإن كان ذلك اشتمل على عشرات العبوات.

وقالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فانكيركوف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم فى جنيف إن طهى الطعام يقتل الفيروس فى جميع الأحوال، وفق ما نقل وكالة "وام".

وحث الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بالمنظمة على عدم الاصابة بالرعب عند سماع ذلك وأن يطمئن الجميع ويتخذ فقط إجراءات النظافة.

من جهة أخرى قال كبير مستشارى المدير العام في المنظمة بروس الوارد "إنه لا معلومات عن اللقاح الروسي حتى الآن ويجرى التواصل مع الجانب الروسى للوقوف على اختباراته".

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس إن العالم بحاجة الى 100 مليار دولار من أجل تطوير التكنولوجيا والعلاجات اللازمة للقضاء على الفيروس وذكر ان هناك تسعة لقاحات فى مرحلة التجارب وتنضوى ضمن مرفق كوفاكس العالمي.