مايوهات وملابس بحر لـ الكيرفي أثناء الصيف

لايف ستايل

لصاحبات الجسم الممتلئ مواصفات خاصة لأجسادهن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضاء الوقت على البحر، فهناك بعض الملابس التي تكون ملائمة أكثر من غيرها، كتلك الواسعة والتي تحدد الخصر، وغيرها من المواصفات بحسب خبراء الموضة في مجلة "فوج".

المايو

يجب أن يكون المايو محددا لمنطقة الخصر، ولا ينخفض كثيرا أو يظهر السرة، كما يفضل أن يكون مغطيا لمنطقة الصدر، وغير مفتوح غير بطريقة بسيطة.

في حالة اختيار مايو قطعتين يفضل أن يكون مغطيا لمعظم البطن، وليست له فتحة فرنسية من على جانبي المنطقة السفلية.

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إكسسوارات البحر

يمكن اختيار شورت، أو جيبات للارتداء على المايو، لإخفاء منطقة الأرداف، ويمكن أيضا اختيار قطع ملائمة للنزول بها في الماء، وتكون من نفس قماش المايو.

ويمكن أيضا ارتداء فساتين طويلة ماكسي، وقصيرة على المايوهات على البحر.