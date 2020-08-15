حالة واحدة يكون كسلك فيها علامة على مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - الكسل سمة بشرية طبيعية يتسم بها البعض، لكن متى تخرج هذه السمة عن طبيعتها، وتكون علامة على مرض خطير؟

يقول

يقول الطبيب النفسي الروسي، بافل كوتشالوف، إن الشعور بالكسل مألوف لدى الكثيرين، وأحيانًا يكون محركًا للتقدم، يدفع الناس نحو العديد من الاختراعات التي يمكن أن تجعل الحياة أسهل.

ومع ذلك، هناك أنواع أخرى من الكسل. الشخص لا يريد فقط، ولكن أيضًا لا يستطيع فعل أي شيء، ولا يمكنه إجبار نفسه على الفعل. في هذه الحالة، على الأرجح إنه مصاب بالاكتئاب. لاحظ الخبير أنه في هذه الحالة من الضروري استشارة طبيب نفسي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" يقول الطبيب: "هناك العديد من مضادات الاكتئاب الآن التي يمكن أن تساعد في علاج الاكتئاب. أي شخص تغير فجأة ولم يعد يشبه نفسه سابقا يجب يطلب المساعدة من طبيب نفسي أو مساعدة مضادات الاكتئاب". وشدد أيضًا على أنه إذا تكررت المشكلة، فإن العلاج سيساعد.