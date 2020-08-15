كل ما تريد معرفته عن خطوات إزالة الوشم عقب تخلص هنا الزاهد منه (صور)

علاقات و مجتمع

"ندمت إني عملت وبشيله دلوقتي".. بتلك الكلمات أعلنت الفنانة هنا الزاهد، تخلصها من وشمها، في مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، موضحة أنها خضعت لأربعة جلسات لإزالة الوشم، محذرة جمهورها، بألا يتعجلوا في رسم الوشم، حتى لا يندموا بعد ذلك مثلما حدث معها.

طبيب هنا الزاهد: إزالة الوشم مش سهل

وقدم طبيب "هنا" دكتور جراحات التجميل يوسف نشأت، بعض النصائح لأي شخص يفكر في رسم الوشم، أهمها أن يكون تجاوز مرحلة المراهقة، "علشان يبقى متأكد من الخطوة دي كويس، لإن شيل الوشم مش سهل، مش همسحه بأستكية"، مشددا على أن إزالته، تحتاج وقت ومجهود كبيرين، مختتما حديثه بأنه يعتمد على الليزر للتخلص من الرسوم الموجودة بالجسم.

تأتي تلك الخطوة، عقب توجه العديد من الشخصيات العامة للبحث عن طرق إزالة الوشوم، بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي قبل إزالة وشم شقيقته "آلاء" من على زراعه، وسط تساؤلات عن إجراءات التخلص من تلك الرسومات.

فيما يلي أبرز المعلومات عن خطوات إزالة الوشم، وفقا لما ذكره موقع get body lase.

كيف يمكن إزالة الوشم؟

يمر ضوء الليزر عبر الجلد ويستهدف الحبر الموجود في الوشم، ويتسبب الليزر في تكسير الحبر إلى جزيئات صغيرة، والتي سيقاومها جهاز المناعة في الجسم، ويقضي عليها بشكل طبيعي بمرور الوقت.

ويتم إزالة الوشوم ذات الألوان الداكنة كالأسود والأخضر، أسرع من الرسومات فاتحة اللون بالقرمزي و"البينك".

Advertisements

ابحث عن خبير

يجب البحث عن مركز ليزر يتمتع بخبرة كبيرة في إزالة الوشم، وتوجيه عدة أسئلة لهم، أهمها.

- كم عدد الأوشام التي أزالوها؟

- هل لديهم صور للنتائج؟

- ما هى مؤهلات وخبرات الأطباء المتخصصين في إزالة الوشم؟

عدد الجلسات

يحتاج معظم الناس من 6 إلى 8 جلسات لإزالة الوشم تمامًا، ويمكن أن يستغرق الوشم الكبير 10 جلسات أو أكثر.

وتختلف عدد العلاجات من شخص إلى آخر على حسب حجم الوشم والألوان المستخدمة ونوع البشرة.

وعادة ما تستغرق الأوشام البعيدة عن القلب، مثل المرسومة أسفل الساقين أو الكاحلين، وقتا أطول للشفاء بسبب ضعف الدورة الدموية في الأطراف.

آثار جانبية لإزالة الوشم

بعد علاج إزالة الوشم بالليزر، يعاني معظم الناس من ظهور بثور وتورم ونزيف حاد واحمرار في المنطقة المعالجة، والتي تهدأ بعد بضعة أسابيع.

هل إزالة الوشم آمن؟

توفر تقنية إزالة الوشم بالليزر حلا أسهل وأكثر أمانا من الطرق التقليدية لإزالة الوشم، مثل القطع الجراحي وتعريض الجلد لدرجة حرارة عالية.