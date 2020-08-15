طبيب عيون يحذر من ارتداء العدسات الملونة: تشوه الرؤية

صحة

للعدسات اللاصقة الملونة بعض الأضرار التي يمكن أن تسببها للعين، لذا يجب عند ارتداؤها اتباع بعض الإرشادات الطبية والنصائح، وذلك بحسب طبيب العيون الروسي، فياتشيسلاف كورينكوف، لأنها يمكن أن تشوه صورة العالم.

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لتلك العدسات تأثير رائع على تغيير لون العيون بسهولة، ولكن يمكن أيضا أن تسبب أضرارا، لذا يجب الامتناع عن ارتدائها في المساء أو الطقس الغائم، وقال الطبيب "يوجد عدسات ملونة بالكامل وعدسات ملونة فقط من الأطراف".

وأكمل حديثه، "لا تلون بعض العدسات في المنتصف، هناك منطقة تحاكي حدقة 3.5 ملم. وهي شفافة تماما ولا يوجد صبغة، ولكن هذه المنطقة يمكن أن تحد من الرؤية في المساء. قد يبدأ الشخص في رؤية الحافة الملونة في العدسات. هذا يرجع إلى حقيقة أن الحدقة تتوسع في الظلام. عندما تكون الحدقة أكبر من المنطقة غير المصبوغة، سيبدأ الشخص في الشعور بهذا".

وأكمل أن هذا التأثير لا يقف عند مجرد الإزعاج بل يؤدي أيضًا إلى تشويه صورة العالم المحيط. ربما لا يجب القيادة بالعدسات الملونة، لأن العدسات الملونة بالكامل هي مسألة مختلفة تمامًا.

واختتم حديثه، "العدسات الملونة بالكامل، بما في ذلك الوسط، لا تؤثر على رؤية اللون. ولكن تغير من اللون قليلا. يبدو الأمر كما لو كنت ترتدي نظارات مع عدسات ملونة. كل هذا آمن".