"كورونا" في أجنحة الدجاج.. هل هناك معلومات جديدة حول انتقال الفيروس عبر الطعام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت السلطات الصينية إن عينة من أجنحة الدجاج المجمدة، وهي مستوردة من البرازيل، قد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بالصين، في أحدث سلسلة تقارير عن منتجات غذائية مستوردة ملوثة، فهل هناك معلومات جديدة حول انتقال الفيروس عبر الطعام؟

يجيب خبراء الصحة عن السؤال، قائلين إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام، وأن العينة السطحية من مجموعة من أجنحة الدجاج المجمدة المستوردة المصابة بكورونا، لكن لا داعِ للذعر.

وبحسب المحصلة النهائية لتلك التقارير، فإن الأطباء وخبراء الصحة أكدوا مرارًا وتكرارًا، أن "فيروس كورونا من غير المحتمل أن ينتقل عن طريق الطعام"، وفق ما نقل "سي إن إن".

وقال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة والوقاية من تفشي الأمراض في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يحقق في الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.

وأضاف ويليامز، "هذا حقًا يتعلق بالجهاز التنفسي، من شخص لآخر"، "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يوجهنا حقًا نحو الطعام (أو) خدمة الطعام كطرق تقود الوباء".

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وينتشر فيروس كورنا المستجد من خلال قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث عندما يكون على بعد 6 أقدام من شخص آخر، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وتعد أفضل الطرق لمنع انتشار المرض هي التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع، وغسل يديك جيدًا وتغطية السعال أو العطس.

وتم التأكيد على نقطة ويليامز مؤخرًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية، اللتين قالتا في بيان مشترك في يونيو الماضي، إنه "لا يوجد دليل" على إصابة الناس بالفيروس من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن أن تصاب بفيروس كورونا عن طريق لمس سطح ملوث، بما في ذلك عبوات الطعام، ثم لمس وجهك، لكن يمكنك تقليل المخاطر عن طريق غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد التعامل مع عبوات الطعام.

وقالت منظمة الصحة العالمية سابقًا، إنه "من المستبعد جدًا أن يصاب الناس بفيروس كورونا من الطعام أو تغليف المواد الغذائية"، مؤكدة أن الفيروس يتسبب في مرض تنفسي ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا من خلال السلع المصنعة في مكان آخر، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فمن غير المرجح أن يستمر الفيروس على الأسطح بعد نقله وسفره وتعرضه لأشكال مختلفة. وأرجعت المنظمة ذلك إلى "الظروف ودرجات الحرارة".