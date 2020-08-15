كتب: هن - 12:32 ص | السبت 15 أغسطس 2020

لحمة الراس معشوقة الكثيرين، ويمكن عملها صينية في الفرن بخطوات بسيطة، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل صينية لحمة راس في الفرن. المقادير لحمة رأس. بصل. جزر. كرفس. ورق لورا. حبهان. طماطم. ليمون. شطة. فلفل حار. Advertisements زعتر. ملح. فلفل أسود. زيت ذرة. طريقة عمل صينية لحمة راس في الفرن تسلق لحمة الرأس في ماء به بصل وجزر وكرفس وورق لورا وحبهان. يفرم البصل والثوم والطماطم والفلفل الحار والملح والفلفل والبهارات وقليل من الزيت في الكبة جيدا. ترفع اللحمة من ماء السلق وتوضع في ماء بارد. تقطع اللحمة قطع صغيرة. يضاف قطع لحم الرأس على الملح والفلفل والخليط المفروم وتترك على النار قليلا. تنقل لحمة الراس في طاجن الفرن، وتدخل حتى تكتمل نضجها وتقدم.

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