أبرز المحطات في حياة هدى سلطان

علاقات و مجتمع

حياة ثرية عاشتها الفنان الراحلة هدى سلطان، فتنقلت بين عدة محطات منها الفني والعائلي، منذ أن استقلت قطار الحياة في مثل هذا اليوم 15 أغسطس عام 1925، وحتى آخر محطاتها في 5 يونيو 2006.

فعلى كل الألوان لعبت "سلطان"، فتارة تبدع في أدوار الإغراء وتارة أخرى تجدها مربية الأجيال و"أم العيال"، فهي "بهية المحلاوية" في فيلم "سوق السلاح"، و"نرجس" في "نساء محرمات"، و"أم رحيم" في مسلسل "الليل وآخره"، و"الحاجة فاطمة تعلبة" في مسلسل "الوتد"، و"أم حسن" في مسلسل "أرابيسك"، و"نفيسة هانم" في مسلسل "ليالي الحلمية".

ولمن لا يعلم فإن الراحلة هدى سلطان في البداية لم يكن مرحبا من قبل أسرتها الإقطاعية دخولها مجال الفن وأن تخطو على خطى شقيقها الفنان محمد فوزى والذي سبقها لعالم الفن، إلا أنه وأسرته رحبا بعد ذلك بعد أن أثبتت تفوقها وغيرت اسمها من بهيجة عبدالسلام عبدالعال الحو، لتصبح هدى سلطان.

ومن بين المحطات المهمة في حياة هدى سلطان، أنها كانت تتمتع بوطنية كبيرة وأنها أثناء العدوان الثلاثي على مصر استغلت موهبتها في الخياطة، وقامت بإعداد ملابس للاجئي مدن القناة كهدية للمتضررين من العدوان.

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ويعد الحجاب من المحطات المهمة في حياة هدى سلطان، والتي قالت عنه في أحد الحوارات إنها عقب عودتها من العمرة في إحدى المرات قررت أن ترتدي الحجاب، ووصفت حالها خلال تلك الفترة "شعرت بأني عارية أثناء سيري في الشارع بدون غطاء رأس" وعليه قررت أن ترتديه.

وتزوجت "سلطان" خمس مرات، الزيجة الأولى وهي ابنة الـ 14 عاماً، حيث أصرت أسرتها على أن تزوجها بعد أن شعروا برغبتها في احتراف الفن، فقاموا بتزويجها فوراً من محمد نجيب، وأنجبت منه ابنتها الكبرى "نبيلة"، ولكن الزيجة لم تستمر بسبب الغيرة شأنها شأن زيجتها الثانية بالرغم من أنها اختارت الزوج الثاني من الوسط الفني، وهو الموزع والمنتج والمخرج فؤاد الجزايرلي، وكان الزواج في بدايته مستمراً، إلا أن الغيرة كانت سبب انتهاء الزواج من دون أن يثمر عن أولاد.

لم تيأس "سلطان" من تجارب الزواج بل تعرفت على فؤاد الأطرش شقيق الفنان ​فريد الأطرش​، الذي قدم لها العديد من الألحان ووافقت على الزواج به بالفعل، لكن وقع الطلاق بشكل سريع وتزوجت بعدها من الفنان فريد شوقي، ليستمر الزواج 15 عاما ويسفر عنه ابنتين هما ناهد ومها، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم يستمر الزواج لتتزوج زيجتها الأخيرة من المخرج المسرحي ​حسن عبدالسلام​.

واعترفت هدى سلطان في أحد اللقاءات الصحفية أن شقيقها فوزي هدد من يتعاون معها بالضرب بالرصاص، كما هددها هى بالقتل لو عملت بالغناء وأنها لم تكن تجرؤ على الغناء أمام شقيقها.

واستقرت "سلطان" في آخر محطاتها وذلك يوم 5 يونيو 2006، حيث فارقت الحياة عن عمر ناهز الـ81 عاماً، وكانت قد عانت من سرطان الرئة لمدة أربعة أشهر، إلا ان أسرتها لم تخبرها بالأمر خوفاً على حالتها الصحية، وقد توفيت بعد وفاة ابنتها "مها" بـ 50 يوماً، لحزنها الشديد عليها.