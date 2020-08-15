الامارات | 300 ساعة من إبداع «أوديمار بيغيه» في متحف

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شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ساعة من إبداع «أوديمار بيغيه» في متحف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة السياحة السويسرية عن افتتاح متحف جديد، يتيح لعشاق الساعات الفاخرة إلقاء نظرة على مجموعة من الساعات الفريدة من نوعها، من ماركة «أوديمار بيغيه» الشهيرة.
ويعرض المتحف الجديد، الواقع في قرية «لو براسو» بوادي «فالي دي جو»، بالقرب من بحيرة جنيف، 300 ساعة من إبداع «أوديمار بيغيه»، أبرزها الساعة (Universelle) من عام 1899، والتي تعد أكثر الساعات تعقيداً، التي أبدعتها شركة أوديمار بيغيه حتى الآن.
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