الامارات | نجوم عرب يتحدون «كورونا» بألبومات صيفية

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عرب يتحدون «كورونا» بألبومات صيفية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحديات كبيرة فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما رافقها من إجراءات احترازية غير مسبوقة، أهمها: العزل المنزلي، والتباعد الاجتماعي، وغيرهما، ما أصاب الساحة الفنية بشللٍ شبه تام، لكنَّ عدداً من الفنانين سعوا إلى مواصلة نشاطاتهم ومشروعاتهم الغنائية الجديدة، مانحين المستمع العربي بارقة أمل بانفراج مرتقب لكابوس «كورونا».

ولم يخلُ موسم صيف 2020، فنياً، من المفاجآت السارة التي أعلنتها ألبومات باقة من نجوم الغناء العربي، التي طرح بعضها هذا الصيف، فيما ظل بعضها قيد الانتظار.

فبعد غياب ليس بالقصير عن الساحة الغنائية، أعاد خلالها طرح بعض أغانيه برؤية وتوزيع مختلفين، يستعد المطرب حميد الشاعري لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، قبل إطلاقه هذا الصيف.

ويتعاون الشاعري في جديده مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين. وكان الفنان قد طرح، في وقت سابق، أغنية مشتركة مع إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حملت اسم «قادرين»، ليحقق بها نجاحاً في مصر والوطن العربي، ويلفت مجدداً الأنظار إليه بعد غياب امتد لسنوات.

وسيتضمن ألبوم حميد الشاعري الجديد عدداً من الأغنيات باللهجة المصرية، منها: «أوسكار» من كلمات مؤمن سالم وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم، وأغنية «أنا بابا» كلمات محمد البوغة وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل. بالإضافة إلى ذلك، يحمل الألبوم الجديد مفاجآت فنية غير مسبوقة، أبرزها أغنية «تريو» مع رفاق الدرب مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، و«دويتو» غنائي آخر مع المطربة جوري التي قدّمها الشاعري من قبل في أغنية «بحبك»، إضافة إلى «دويتو» مع «سوبر ستار» من نجوم الغناء، رفض الشاعري الإفصاح عنه إلى حد اليوم.

الهضبة «سهران»

مبكراً جداً هذا العام، وبعد فترة من التشويق المستمر لجمهوره داخل مصر وخارجها، طرح النجم عمرو دياب ألبومه الجديد «سهران»، الذي أعلن عنه على حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك». ويتضمن الألبوم الذي طرحه «الهضبة» 12 أغنية جديدة من بينها أربعة أغانٍ منفردة طرحها الصيف الماضي، بينما تنوعت الأغاني الجديدة بين الرومانسية والأغاني الإيقاعية، وكان أبرزها أغنية «سهران»، «هيعيش يفتكرني»، «عم الطبيب»، «يا روقانك»، «جامدة بس»، «إنتي زي ما إنتي»، «مبقاش يناسبك»، وغيرها من الأغاني.

حكيم «الراجل الصح»

انتهى المطرب الشعبي حكيم، أواخر الشهر الماضي، من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد، الذي أطلق بعض أغانيه تباعاً في فترات سابقة، وهي: «الراجل الصح»، «رقصوني»، «الجارسون»، «سيبونا في حالنا»، «آه بحبه»، و«ليلة بمبي».

ونشر المطرب المصري مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يوقع على «ماستر» ألبومه الأخير «الراجل الصح» قبل طرحه. وكتب حكيم: «ده كان آخر يوم تسجيل في ألبوم الراجل الصح، بس قولولي إيه أكتر أغنية عجبتكم في الألبوم.. واستنوا الألبوم الجديد قريب أووي، وهيكون مفاجأة».

محمد محيي «بتاع زمان»

بعد طرح ثلاث أغنيات، هي: «سهرانين»، و«فوضت أمري» و«قلت أخونه» على مراحل متباعدة هذا الصيف، يطرح المطرب المصري محمد محيي ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان «بتاع زمان» كاملاً.

ويتعاون محمد محيي هذه المرة مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، نورالدين حمدي، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ويعد هذا الألبوم العاشر في مسيرة محمد محيي الغنائية، بعد أن كان آخرها ألبوم «مظلوم» عام 2008.

ويضم الألبوم الجديد 18 أغنية متنوعة باللهجة المصرية: منها: «قضية»، «هربت»، «أخبار الحبايب»، «يوم جديد»، «ورقة وقلم»، و«أحلى الناس» وغيرها من الأغاني. فيما أكد النجم أنه من المقرر تصوير أغنية «يوم جديد» بطريقة الفيديو كليب.

إليسا «صاحبة رأي»

على الرغم من الظروف العصيبة، التي يمر بها لبنان جراء نكبة انفجار مرفأ بيروت، أخيراً، وانشغال النجمة إليسا بأحداث بلدها، لايزال حاضراً ألبوم «صاحبة رأي»، الذي طرحته الفنانة بداية الشهر الجاري، لتحقق به نجاحاً واسعاً هذا العام، تضيفه إلى سلسلة نجاحاتها الفنية منذ انطلاقتها على الساحة.

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد 18 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، ومن أغاني الألبوم: «صاحبة رأي»، «أغانينا»، «عظيمة»، «وفي»، «حبة اهتمام»، «على حس حكايتنا»، «هعتبرك مت»، «غلطة وقت»، و«أنا شبه نسيتك»، وأغنية باللغة الفرنسية.

Advertisements

وكانت إليسا قد طرحت، أواخر يوليو الماضي، أولى أغنيات ألبومها الجديد «صاحبة رأي»، التي حملت اسم الألبوم، لتتصدر بعد ساعات من طرحها «تريند غوغل» في السعودية ومصر وتونس، وعدد من البلدان العربية.

لطيفة «أقوى وحدة»

مع بداية هذا العام، وبعد غياب ثلاث سنوات، كان آخره ألبوم «فريش» الذي أطلقته عبر المنصات الإلكترونية، أصدرت الفنانة لطيفة التونسية ألبومها الجديد «أقوى واحدة»، ويضم الألبوم 14 أغنية طرحتها النجمة تباعاً على فترات مختلفة هذا العام، وتعاونت فيها الفنانة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور.

فيما صورت الفنانة أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، هما: «شاغلني» و«في الأحلام»، مؤكدة للصحافة الفنية اعتمادها في الألبوم الجديد على التجديد والجرأة والتواصل مع كل الأجيال، إلا أن الألبوم لم يلق النجاح المتوقع، وكان مصدر انتقادات لاذعة لأساليبه، التي اعتبرها البعض وقعت في «فخ التقليد لا التجديد».

نانسي في حالة ترقب

أعلنت النجمة نانسي عجرم أنها لن تطرح ألبومها الجديد، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها دول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون إصدار الألبوم في وقت آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعمل على إطلاق أغنية جديدة من الألبوم، على شكل الفيديو كليب.

وأضافت: «لم يتبق من الألبوم الجديد سوى تسجيل أغنيتين أو ثلاث في الاستوديو.. الألبوم يحتوي الكثير من المفاجآت».

أصالة «لا تستسلم»

أعلنت النجمة السورية، أصالة نصري، عن الانتهاء من تسجيل أغاني ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل عنوان «لا تستسلم»، والذي كان من المقرر طرحه خلال عيد الأضحى.

ومن أغاني الألبوم: «وش كنت أقول» من كلمات بدر عبدالمحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و«يا مثبت» من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، و«ما عرفت انطق»، من كلمات قوس، وألحان سهم، وغيرها من الأغاني.

تامر حسني.. جاهز وينتظر

انتهى المطرب تامر حسنى، مطلع الشهر الجاري، من تسجيل كل أغنيات ألبومه الجديد، الذي ينشغل به منذ أكثر من عام، والذي سيضم هذه المرة أكثر من 20 أغنية، سيطرحها النجم قريباً مع عودة الحفلات.

وبعد أن كان من المقرر أن يطرح الألبوم في عيد الأضحى، إلا أن ظروف الجائحة والأزمات التي تبعتها حالت دون طرح الأعمال الجديدة، على أن يتم انتظار عودة الحفلات بعدد قليل من الجماهير، متوقعاً أن يكون الموعد منتصف سبتمبر المقبل، حال استقرار الأوضاع.

ويتعاون حسني في الألبوم الجديد مع عدد من الكتّاب والملحنين والموزعين الموسيقيين، مقارنة بألبوماته السابقة، على رأسهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وأحمد حسن راؤول وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وتامر علي وتوما.

لم يخلُ الموسم من المفاجآت السارة، التي أعلنتها ألبومات باقة من نجوم الغناء العربي.

لايزال بعض المطربين ينتظرون الفرصة المناسبة لإصدار أعمالهم، إذ تبقى ألبوماتهم معلقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news