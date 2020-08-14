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طريقة عمل تشيكن ناجتس

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كتب: هن -

11:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020

تشيكن ناجتس

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل تشيكن ناجتس، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل تشيكن ناجتس

صدور دجاج  مفرومة

بطاطس مسلوقة

بصل

بقسماط 

كورن فليكس 

ملح 

فلفل 

بيض 

لبن 

دقيق 

أعشاب 

زيت ذرة 

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كزبرة جافة 

بهارات دجاج 

بابريكا 

جوزة الطيب 

بودرة ثوم 

بودرة بصل 

كمون 

ليمون 

خس  للتقديم

طريقة عمل تشيكن ناجتس

يتبل الدجاج بالملح والفلفل وجوزة الطيب والبابريكا والكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل والليمون والأعشاب

ثم تخلط مع البطاطس وتفرد في كيس بلاستيك

وتدخل الفريزر حتى تجمد

ثم تقطع بقطاعات الأطفال

توضع في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بالكورن فليكس

وتجمد في الفريزر مرة أخرى

اقليها في زيت غزير وقدميها مع الخس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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