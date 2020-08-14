كتب: هن - 11:38 م | الجمعة 14 أغسطس 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل تشيكن ناجتس، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل تشيكن ناجتس صدور دجاج مفرومة بطاطس مسلوقة بصل بقسماط كورن فليكس ملح فلفل بيض لبن دقيق أعشاب زيت ذرة Advertisements كزبرة جافة بهارات دجاج بابريكا جوزة الطيب بودرة ثوم بودرة بصل كمون ليمون خس للتقديم طريقة عمل تشيكن ناجتس يتبل الدجاج بالملح والفلفل وجوزة الطيب والبابريكا والكمون وبودرة الثوم وبودرة البصل والليمون والأعشاب ثم تخلط مع البطاطس وتفرد في كيس بلاستيك وتدخل الفريزر حتى تجمد ثم تقطع بقطاعات الأطفال توضع في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط المخلوط بالكورن فليكس وتجمد في الفريزر مرة أخرى اقليها في زيت غزير وقدميها مع الخس

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