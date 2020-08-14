طريقة تحضير الحمام الكداب في المنزل

كتب: هن - 10:42 م | الجمعة 14 أغسطس 2020

يعد الحمام الكدّاب من أشهر الأطباق المفضّلة لدى الكثير مثله مثل المحشو بالفريك، لذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيره في المنزل . مقادير الحمام الكداب أفخاذ دجاج مُنظّفة بصلة كبيرة أرز كبد وقوانص دجاج مقطعة صغيرة ملح فلفل أسود بهارات Advertisements ملعقة قرفة ملعقة زبدة ملعقتا زيت طريقة تحضير الحمام الكداب ضعوا البصل مع التوابل وقلبوا المزيج جيداً. في إناء آخر، قوموا بتشويح الكبد والقوانص مع ملعقة من الزبدة. ضيفوا البصل المتبل إلى الكبد والقوانص وقلبوا الخليط. ضيفوا الأرز بمقدار كبشة واحدة وقلبوا المزيج جيداً لمدة 10 دقائق. ضيفوا الملح ثم ضعوا المياه واتركوا المزيج ينضج، لكن ليس بشكل تام فلا بدّ من إطفاء النار قبل نضج الخليط وتركه قليلاً ليبرد. احشوا أفخاذ الدجاج مع ملاحظة عدم حشوها بشكل تام، كي تستطيعوا إغلاقها. بعد ذلك أحضروا إبرة وخيطاً وخيطوا الأفخاذ وبعد غلقه اسلقوه وضيفوا إليه حب الهيل وورق اللورا. بعد سلقه، حمّروه فى الزيت عن طريق دهن صينية بالزيت، ثم ادهنوا "الحمام الكدّاب" بزيت خفيف وبعد ذلك ضعوا الطبق فى الفرن.

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