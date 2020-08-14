9 أشياء في منزلك "عفا عليها الزمن".. تخلص منها لتشعر بالراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ترتيب المنزل ووضع الديكورات البسيطة قد تزيد من جماله وتشعرك بالراحة النفسية.

ولهذا نستعرض أبرز ما يمكنك التخلص منه لتجعل منزلك أبسط وأجمل وأكثر راحة وجمال، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

تماثيل "الفيلة السبعة"

كان هذا النوع من التماثيل في ذروة شعبيته في التسعينيات، يمكن رؤيتها على رفوف خزانة الكتب في كل منزل تقريبًا، لكنهم اليوم يبدون مبهرجين، ويجب استبدالهم بالتماثيل الصغيرة البسيطة المصنوعة.

مراوح زخرفية على الجدران

وضع مروحة ضخمة على الحائط علامة أخرى للماضي وللموضة التي عفى عليها الزمن، هذه العناصر الزخرفية تضيق المساحة إلى حد كبير، لذلك من الأفضل عدم استخدامها، ويمكن استبدالها بلوحة ثلاثية - مجموعة من 3 ملصقات أو لوحات، لتزيين الحائط.

النجف "المُدهب"

لم يعد محبذاً استخدام هذا النوع من النجف المُرصّع، خاصة في المنازل العصرية، ويمكن استبداله بتركيبات إضاءة صغيرة وبسيطة المظهر.

ورد عباد الشمس الصناعي

قد تبدو هذه الزهور الاصطناعية الضخمة رائعة في مقهى ريفي، إذا كانت لديك رغبة قوية في إنشاء حديقة صغيرة في المنزل، لكن لا تستخدم الورود الصناعية داخل المنزل.

ورق الحائط

كانت الخلفيات المزينة بصور للغابات أو منظر طبيعي للبحار والأنهار حلاً مصممًا واسع الانتشار كان موجودًا في كل من الشقق وحتى المدارس منذ حوالي 30 عامًا.

لكن اليوم، يميل الناس إلى تزيين جدران منازلهم بشكل مختلف قليلاً. من أجل جعل منزلك يتميّز بألوان جديدة، يمكنك اختيار ورق الحائط الذي يشبه الأسطح المعدنية أو الحجرية.

وضع ملصقات على المرايا

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انتشر استخدام الملصقات ذات أشكال الورود والقلوب على المرايات بالمنازل، وذلك رغبة منهم في إضافة لمسة إبداعية، لكن هذا الاتجاه أصبح قديمًا منذ زمن طويل.

مجفف الأطباق فوق الحوض مباشرةً

مجفف الأطباق المعلق فوق الحوض لم يعد مظهراً جمالياً، علاوة على ذلك، هذا الموقع ليس مناسبًا أو عمليًا، من الأفضل وضعه على الرف السفلي داخل خزانة المطبخ.

النجف المعلق بمستوى منخفض

هذه حيلة مصمّمة واسعة الانتشار ولكنها تفشل في الإحساس بالجمال والراحة، وإنما توحي بالقلق والتوتر، ومن الأفضل استبدالها بلمبات عادية.

الستائر الشفافة

بصرف النظر عن السماح بدخول ضوء إضافي إلى المنزل، تبدو هذه الستائر قديمة، في الوقت الحاضر، من الأفضل اختيار العناصر المصنوعة من نسيج أكثر كثافة.