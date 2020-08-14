أكثر ذكاء.. 5 فوائد خفية لكونك شخص ليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي
يميل البعض للسهر والاستيقاظ ليلًا، وذلك إما لأن طبيعة عملهم تتطلب ذلك أو لأنهم يحبون السهر والليل.
وهناك عدة فوائد لهذه العادة السيئة في نظر البعض، ذكرها موقع indiatimes، كالتالي:
- في الليل تصبح أكثر إبداعاً
الأشخاص الذين اعتادوا السهر لوقت متأخر لديهم عقل أكثر إبداعًا، وهو ما أوضحة دراسة علمية حديثة.
وكان المشاركون في الدراسة من فئات عمرية مختلفة، وتم منحهم نشاطًا يتطلب إكمال صورة بخطوط مستقيمة ومنحنية، اجتاز الأشخاص الذين يسهرون الملقبون بـ"البوم الليلي" الاختبار دون أي مشكلة بينما كافح الآخرون في الصباح حتى لتحقيق متوسط درجة.
- أكثر يقظة من الناحية العقلية
الأشخاص الذين يستيقظون في الصباح الباكر يُنظر إليهم على أنهم يتعبون عقليًا بشكل أسرع من أولئك الذين يبقون حتى وقت متأخر وفقا لدراسة أجرتها جامعة لييج في بلجيكا، والتي أظهرت فرق كبير في اليقظة العقلية للمجموعتين، تميز الساهرون باليقظة العقلية لفترة أطول من أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش مبكرًا.
- أكثر ذكاءً
وفقاً لدراسة أجراها ساتوشي كانازاوا من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، فحص لفترة اليقظة والنوم في 80 مدرسة من لطلاب الثانوية، وتم تسجيل عادات نوم هؤلاء الطلاب في الأيام التي كان عليهم فيها الذهاب إلى المدرسة وفي أيام الراحة، وجد أن الطلاب الأكثر ذكاءً كان لديهم وقت متأخر للنوم والاستيقاظ، في حين أن الطلاب الأقل ذكاءً ذهبوا إلى الفراش مبكرًا واستيقظوا مبكرًا.
- لديهم نقاط قوة خاصة
وجد أن الناس في الصباح يتمتعون بطاقة مستقرة طوال اليوم، بينما أظهر محبون الليل قوة في المساء.
- لديهم وقت للتمتع بهواياتهم
الساهرون ليلاً لديهم وقت إضافي لصقل مهاراتهم، ولديهم وقت إضافي أيضاً لتكريسه للأنشطة التي يحبونها وممارستها بكل أريحية.
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