أحدهم بـ270 مليون جنيه.. أغلى 10 أحذية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

تعد الأحذية من أكثر الأكسسوارات التي تهتم بها النجمات والمشاهير، لأنها تبرز وتُكمل أناقة إطلالاتهم، خاصة على السجادة الحمراء والمهرجانات العالمية.

ولكن لم يقتصر الحذاء على اختياره بلون مناسب مع الفستان، بل تتسابق النجمات على اختيار الأغلى والمرصع بالألماس والأحجار الكريمة.

وفي التقرير نستعرض أغلى 10 أحذية في العالم، بحسب ما ذكر موقع "the richest".

1-حذاء مارلين مونرو (مليون دولار)

حذاء الفنانة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، مرصع بأحجار من السواروفسكي، وصنع من نفس الفصوص أقراط لها ارتدتهم معًا وتكلف الحذاء وحده مليون دولار، وارتدت الحذاء الممثلة ريجينا كينج في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2005.

2- حذاء من البلاتين ( 1.09 مليون دولار)

حذاء صنع من البلاتين ومرصع بنحو 464 ماسة وتكلفته 1.09 مليون دولار.

تم صنع هذا الحذاء من قماش البلاتين ما يجعلها تبدو شديدة اللمعان، وكانت من ‘نتاج العلامة الشهيرة " Weitzman".

ارتدت هذا الحذاء الممثلة لورا هارينج في حفل توزيع جوائز أوسكار، وتتميز بأنه يمكن أن يتم الفصل بين الحذاء نفسه والألماس وارتدائه كمجوهرات.

3- حذاء للعلامة Stuart Weitzman (1.6 مليون دولار)

أنتجت العلامة الشهيرة "Stuart Weitzman" زوج من الأحذية تم ترتيبه في المركز الثامن ضمن أغلى الأحذية على مستوى العالم، حيث يبلغ سعره 1.6 مليون دولار.

كان من المفترض أن يتم ارتداء الحذاء في حفل توزيع جوائز أوسكار عام 2003 ولكن غيرت حرب العراق تلك الخطط.

4- حذاء لوفر من توم فورد ( 2 مليون دولار)

صممت العلامة التجارية توم فورد، زوج مميز من الأحذية مغطى بالكامل من الألماس.

يحتوي هذا الحذاء على ما يقرب من 14000 ماسة، بلغ سعرها 2 مليون دولار.

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5- حذاء التنزانيت (2 مليون دولار)

تعاونت العلامة التجارية "Stuart Weitzman" مع مصمم المجوهرات Eddie LeVian في عام 2006 لعمل أحذية من معدن التنزانيت، وبلغت قيمتها 2 مليون دولار.

يختلف هذا الحذاء عن العديد من تصميمات Weitzman الأخرى، نظرًا لأن الكثير من الأحذية الأخرى تستخدم نوعًا واحدًا فقط من الأحجار الكريمة، لكن هذا مصنوعا من أحجار كريمة متعددة.

والكعب وحده مصنوع من 185 قيراطًا من التنزانيت، بالإضافة إلى 28 قيراطًا من الماس.

6- حذاء سندريلا من ستيوارت ويتسمان (2 مليون دولار)

حذاء مستوحي من قصة سندريلا، مصنوع من الجلد الإيطالي ومرصع بخمسة قيراط من الماس، ويبلغ تكلفته 2 مليون دولار.

7- حذاء ريتا هيوارث (3 مليون دولار)

حذاء صنعته العلامة التجارية ستيوارت ويتسمان للفنانة الأمريكية ريتا هيوارث وتبلغ قيمته 3 مليون دولار، وهي مرصعة من الياقوت والماس.

8- حذاء الترتر الأحمر:

أراد رونالد وينستون صاحب أكبر متاجر المجوهرات في العالم، أن يحتفل بالذكرى السنوية لوفاة والده هاري وينستون بطريقة مختلفة، حيث أعاد صنع الأحذية بشكل جديد.

وكان الحذاء مغطى بالترتر الأحمر، واختلفت عن باقي الأحذية لأنها لا تحتوي على الياقوت والماس، وبالرغم من ذلك وصل سعرها إلى 3 مليون دولار.

9- حذاء للمصمم ديبي ويليامز (15.1 مليون دولار)

كان المصمم ديبي ويليامز هو مبتكر ثاني أغلى زوج من الأحذية، والذي كلفه 15.1 مليون دولار، مصنوعة الجلد المغطى بالذهب عيار 24.

10- الحذاء الماسي (17 مليون دولار)

تبلغ قيمة الحذاء الماسي 17 مليون دولار بما يعادل نحو (270 مليون جنيه مصري) أي هي أغلى حذاء في العالم، صُنع من الألماس بـ 15 قيراطا، والذهب الخالص.