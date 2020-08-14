إطلالات متنوعة للمناسبات من سهير القيسي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - سهير القيسي، إعلامية ومقدمة برامج عراقية، تعيش في الإمارات، وعملت كمذيعة في عدة قنوات شهيرة كالعربية وإم بي سي وروتانا، وذلك بعد دراستها لطب الأسنان وتقديمها لبرامج الصحة، ولتميزها اختيرت في موقع ستيب فيد كواحدة ضمن عشر إعلاميات عربيات هن الأكثر تأثيرًا. وعلى صعيدها الشخصي، تمتاز سهير بتنسيق الأزياء المتناسبة مع قوامها ولون بشرتها ومناسباتها، وذلك عبر نشر الصور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليوني شخص، فاليكِ أبرز خياراتها للأزياء.



إطلالات التنورة للمناسبات البسيطة

إطلالات التنورة للمناسبات البسيطة



فضلت سهير خيارات التنانير في إطلالاتها بشكل واضح، ومن أحدث إطلالاتها ارتدت تنورة بنية بطبعات النمر وبلوزة سوداء من الخمل مع تسريحة الشعر المموج والمجوهرات الفضية لزي أنثوي بسيط، وظهرت بتنورة بيضاء مزينة برسومات الزهور الزهرية وأوراق الشجر الخضراء مع بلوزة زهرية بسيطة لإطلالة أنثوية مناسبة للشابات.

تابعي المزيد: موديلات فساتين باللون الأحمر مستوحاة من ياسمين صبري

Advertisements



الأزياء اللامعة لمظهر جريء

الأزياء اللامعة لمظهر جريء



إن كنتِ ممن يفضلن التألق بالأزياء اللامعة، فنقدم لكِ عدة خيارات مميزة وناعمة مناسبة لكل النساء من سهير القيسي؛ حيث اختارت فستانًا ذهبيًّا لامعًا مزينًا بخطوط طولية وعرضية سوداء، وأكملت مظهرها بحذاء وحقيبة باللون الذهبي، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل لخيار أنثوي مميز، وفي إطلالة أخرى اعتمدت على الجمبسوت المحتشم المصمم بياقة وأزرار في المنطقة العلوية، ومزين بأكمام منفوخة تضيق من الأطراف، ولجأت لتسريحة الشعر المموج ولمكياج بتدرجات الألوان الترابية لزي ناعم.

تابعي المزيد: إطلالات متنوعة من وحي الممثلة التركية هاندا أرتشل



خيارات الفساتين للمناسبات

خيارات الفساتين للمناسبات



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اعتماد الفساتين المتنوعة في إطلالاتهن، ومن أحدث إطلالات سهير القيسي استوحينا لكِ فستانًا زهريًّا مصممًا بقصة البليزر في الأعلى ومزينًا بطبقات من الشراشيب في الأسفل، وفستانًا أحمر ضيقًا مصممًا بقصَّة ناعمة من الأقمشة المتداخلة، ومُكملًا بأكمام شفافة باللون الأحمر، ونسقته مع حذاء أحمر ومجوهرات ذهبية لزي كلاسيكي جذاب، فيما جاءت بفستان أزرق ناعم مصمم بأكمام قصيرة ومزين بقصة ناعمة للخصر، وأكملته بتسريحة الويفي المنسدل مع مكياج ارتكز على رسمة السموكي للعينين، وتألقت بفستان أبيض طويل مصمم بقصة ناعمة مناسبة للحفلات الضخمة، وأكملته بأكسسوار لشعرها المموج ومجوهرات فضية ناعمة لإطلالة مناسبة لحفلات الزواج، وتزينت بفستان أبيض ذي طبقات ناعمة مزينة بالزهور الخضراء والزهرية، وسرحت شعرها لهذه الإطلالة بالويفي المنسدل، ولجأت للمكياج الزهري لمظهر أنثوي مناسب للشابات، وتجملت بفستان أخضر ناعم مصمم بفتحة جانبية وبقصة ناعمة في الجزء العلوي، وأكملت جمال الإطلالة بمكياج بني، ولمظهر أكثر بساطة اختارت فستانًا أبيض قصيرًا مصممًا بأكمام طويلة ومزينًا برسومات زرقاء عديدة، وأكملت مظهرها بحذاء سماوي ناعم.