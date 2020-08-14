قفاطين خليجية موضة 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - القفطان أحد الأزياء العربية الأصيلة، ذات الطابع التقليدي، مما يجعل العديد من الفتيات الشابات يهربن منه؛ ظنًا أنه موضة عتيقة ولا تناسب روح الشباب، ولا تتماشى مع الرائج حول العالم، لذا دعينا نغير لكِ هذه الفكرة؛ بقائمة قصيرة من أشهر موضات 2020، والتي تغزو حاليًا الخط التقليدي للقفطان؛ لتصنع مزيجًا مميزًا من الموضة والأصالة معًا.
صيحة التاي داي tie dye تصل إلى القفاطين الخليجية:
صيحة التاي داي هي موضة ألوان تسعينية، تعود من تلك الحقبة المميزة جدًا، وذات الطابع الخاص، إلى 2020 مرة، وتعتمد التاي داي، على صبغ الأقمشة أثناء ربطها بشكل معين، ليصل اللون إلى أجزاء معينة دون الأخرى، كما هو واضح بالاسم، وينتج عنها ثياب مبهجة دخلت وخرجت من عدة ألوان، وصنعت أشكالًا وأنماطًا عشوائية، ولكنها مبهجة وجديدة على القفاطين، حيث جرت العادة أن تستعمل هذه الطريقة في الصبغ مع التيشيرت فقط.
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الطراز البوهيمي:
الطراز البوهيمي من أشكال الموضة التي تصلح لكل شيء، تغزو ديكورات المنازل وتصمم حولها الأعراس، وأخيرًا انتشرت موضتها وتفاصيلها في عالم الأزياء أيضًا، ويعتمد الأسلوب البوهيمي على تقليد حياة الغجر، والعيش في الطبيعة وسط الحيوانات والخامات الصريحة والطبيعية وغير المصنعة، تجد فيها ألوان البيج والخشب ودرجات البرتقالي، وتعتبر من أبرز عناصرها الريش والعاج والحجارة بأشكال عشوائية، وسنون الحيوانات، والبامبو.
في القفاطين العربية؛ تظهر موضة البوهو، وهو الاسم المختصر للنمط البوهيمي، نجدها تعتمد خامات الكتان، وتستعمل الشراشيب البيضاء، الأيقونة المميزة للطراز، وبها نقشات الصدر التي تشبه النموذج الإفريقي.
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القفطان بالـCape أو الستار على الظهر:
عودة لأيام الأميرات في العصور الوسطى وحكايات ديزني، على طريقة ذات الرداء الأحمر، القفاطين الجديدة لها "كيب" cape، في البداية غزت الكيب فساتين أفراح 2020، واستولت على مكانة الطرحة، حيث تجرجر خلف العروس وتضيف عليها الهيبة، والآن تنطلق نحو القفطان؛ لتجعل له إطلالة فاخرة وفخمة، تناسب حفلات الزفاف، والمناسبات الليلية في الدور الفخمة، ولها طابع مميز على أيام عيد الميلاد، والمناسبات التي تكونين أنتِ ملكتها.
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تصاميم أخرى رائجة:
لا تنسي أبدًا موضة الأكمام المنفوخة، والتي عادت للظهور مع ربيع 2020، والبليسيه المستمرة في التنورات منذ العام الماضي، وأخيرًا؛ لا يسعنا أن ننسى نجم ألوان الصيف لهذا العام، الأبيض؛ الذي يجعل كل صورنا مبهجة.
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