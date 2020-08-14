كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تجد المحجبات اللواتي يرتدين العبابة بشكل يومي صعوبة كبيرة في إيجاد الحذاء المناسب لها من حيث الموديل أو من حيث أنها تريد أن تبقى مرتاحة طوال الوقت وأن تحافظ على شياكتها العصرية. هذا الأمر صحيحٌ فعلاً، لكن عندما تتقنين فن التنسيق، تأكّدي أن ستشعرين بالكثير من الراحة والجمال والأناقة. من هنا، استوحينا من الفاشينيستا المحجبة حنين الصيفي أجمل الأحذية التي تبدو مثالية مع العباية، لتستوحي منها ما يناسب ستايلك.



قد ترين أنه خيار غير تقليدي مع العباية، ولكنه حتماً سيستقطب الأنظار الى عصريتك وروح الشباب في لوكك. لاحظنا أن غالبية الفاشينيستا يعتمدن الحذاء ذو الطابع الرياضي الأبيض مع العباية ويبدون رائعات. لمَ لا تختاريه أنت ايضاَ؟

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الكعب العالي

أجمل الأحذية مع العباية بوحي من حنين الصيفي



من أجمل الأحذية التي يمكن أن ترتديها المرأة مع العباية هو حذاء الكعب العالي ذلك لأنه يعطيها الكثير من الأنوثة والجاذبية. ولكن لتفادي الملل والرتابة، اختاريه بستايل مميز أو تفاصيل غير تقليدية مثل الأحذية من الشباك.









الـLoafers

من أكثر الأحذية شعبية والتي تعشقها الكثير من الفاشينيتسا هو حذاء الـ Loafer فهل يمكن أن تنسّقيه على طريقة الأنيقة حينين الصيفي؟

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الحذاء المسطّح

أجمل الأحذية مع العباية بوحي من حنين الصيفي



ننصحك أن تتّجهي في بعض الإطلالات الى الحذاء المسطّح ذلك لأنه سيجعلك تبقي مرتاحة طوال النهار. اختاريه مع العباية الناعمة وذات الطابع البعيد عن الرسمية والخالية من الترصيعات والشك والتطريز.



- الحذاء المسطّح: ننصحك أن تتّجهي في بعض الإطلالات الى الحذاء المسطّح ذلك لأنه سيجعلك تبقي مرتاحة طوال النهار. اختاريه مع العباية الناعمة وذات الطابع البعيد عن الرسمية والخالية من الترصيعات والشك والتطريز.





الحذاء المرصع



للإطلالة الرسمية وتحديداً المسائية، يعتبر الحذاء المرصع من أفضل الخيارات.

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