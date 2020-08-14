كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لفاكهة الكيوي فوائد عديدة، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة جدا لجسم الإنسان، فهي من المصادر الغنية بفيتامين (ج) و(ك) و(هـ)، والبوتاسيوم، فضلا عن احتوائه على مضادات أكسدة متنوعة.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على فوائد الكيوي للبشرة، ويقدم عدة وصفات بالكيوي للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.



أولا: فوائد الكيوي للبشرة

فوائد الكيوي للبشرة



تتعدد فوائد فاكهة الكيوي على البشرة، ومن بينها:

1- تمنح البشرى نعومة فائقة.

2- تأخير ظهور علامات التقدم في السن، كالتجاعيد والخطوط الرفيعة على الجبين.

3- تسهم في تجديد خلايا البشرة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات، وخاصة فيتامين (ج) و(هـ)، اللذان يرطبان ويغذيان البشرة.

4- تحفز إنتاج مادة الكولاجين، التي تقوم بدورها بشد الوجه وجعله أكثر نضارة وشبابا؛ نظرا لاحتوائها على فيتامين (ج).

5- تسريع عملية التئام الجروح وعلاج آثار الحروق والخدوش على الوجه.

6- الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية، التي تنجم عن عدوى بكتيرية أو بسبب التلوث.

7- تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها، بإزالة البقع الداكنة الموجودة بالوجه، والتي تنجم عن التعرض للشمس أو استخدام مستحضرات كيميائية غير مناسبة للبشرة.

8- تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

9- تنظيف مسام الجلد وتخليصلها من الزيوت الضارة.

10- تحتوي البثور السوداء بفاكهة الكيوي على زيوت أوميجا 3، التي تفيد البشرة.

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ثانيا: وصفات طبيعية بالكيوي لبشرة نضرة

وصفات طبيعية بالكيوي لبشرة نضرة



يمكن الاستعانة بالكيوي في عدة وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، ومن بينها:

- الكيوي والليمون: امزجي القليل من عصير الكيوي مع عصير الليمون الحامض، ووضع المزيج على البشرة وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

- الكيوي والأفوكادو: قومي بمزج حبة من الكيوي مع نصف حبة من الأفوكادو في الخلاط الكهربائي، وأضيفي نصف ملعقة كبيرة من العسل للمزيج، ثم ضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

- الكيوي والشوفان: بمزج كميات متساوية من عصير الليمون الحامض وعصير الكيوي، والشوفان، مع إضافة القليل من زيت بذور الكيوي، ووضع الخليط على الوجه.

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