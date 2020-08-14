ماسك القهوة لنضارة البشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - للقهوة ومذاق لذيذ ورائحة زكية ، فضلاً عن فوائدها في مجال التجميل، فالقهوة تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة التي تنعش البشرة، وتقشر الجلد الميت، ما يتيح للـ بشرة الدهنية بالتنفس عن طريق إزالة الطبقة الدهنية. كما تلعب دورًا كبيرًا في تهدئة البشرة من الحساسية، وتوحيد لون البشرة و تفتيحها.

وصفات تحتوي على القهوة للبشرة الدهنية



خليط القهوة وزيت الزيتون

خليط القهوة وزيت الزيتون





- ملعقة كبيرة من البن الخام

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون



اخلطي القهوة مع زيت الزيتون وضعيه على بشرتك الرطبة.

ابدأي بعمل حركات نصف دائرية على بشرتك بلطف ثم اتركي الخليط لمدة 10 دقائق على وجهك.

اشطفي بعدها وجهك بالماء للتخلص من الماسك.

كرري الخليط مرة أسبوعيًا للتخلص أولًا بأول من الطبقة الدهنية من الجلد الميت للبشرة الدهنية.

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خليط القهوة والموز

خليط القهوة والموز



- ملعقة كبيرة من البن الخام

- نصف حبة من الموز، مهروسة

- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزّعيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بعدها بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا لـ تغذية البشرة ومقاومة التجاعيد بالبوتاسيوم والكالسيوم الموجود في الموز، فيما يعمل البن على تقشير البشرة وتنظيفها.

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