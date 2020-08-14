موديلات أظافر بالمناكير الأصفر مناسبة لجميع أطوال الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - عندما يتعلق الأمر بـ تزيين الأظافر، قد لا يحتل المناكير الأصفر مرتبة عالية جداً في قائمة ألوان المناكير، لكن حان الوقت لاعتماد هذا اللون، كونه سيكون موضة رائجة جداً في الأيام المقبلة، وأحد ألوان طلاء الأظافر المشرقة والمبهجة التي ستبدو رائجة على جميع أطوال الأظافر. وللحصول على مظهر أظافر شبابي ومميز، نرصد لك مجموعة موديلات أظافر باللون الأصفر، لتختاري من بينها ما يناسبك.



الأظافر المزينة بالخطوط الصفراء المائلة

الأظافر المزينة بالخطوط الصفراء المائلة



يمكن أن يكون اللون الأصفر دقيقاً أو غامقاً، حسب التصميم الذي تختارينه. إلا أن الخطوط الصفراء المائلة الأنيقة البسيطة للغاية تناسب جميع أشكال وأحجام وأطوال الأظافر. استخدمي المناكير النيود المائل الى الوردي كقاعدة، من ثم زيني أظافرك بخطين مائلين باستخدام المناكير الأصفر، وحاولي أن تصنعيها بنفسك باستعمال طرف دبوس بوبي.

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الأظافر الصفراء المخططة

الأظافر الصفراء المخططة



اختاري مناكير بأحد تدرجات الأصفر المشرقة، وطبقيها على أظافرك باستثناء واحداً، تطبقين عليه مناكير باللون النيود، وقومين بتخطيطه باستخدام المناكير الأصفر نفسه، لإضفاء لمسة مرحة ومميزة على أظافرك.

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المناكير الفرنسي باللون الأصفر

المناكير الفرنسي باللون الأصفر



دائماً ما يكون المناكير الفرنسي فكرة جيدة لكافة الإطلالات، لكن اجعليه ممتعاً ومميزاً جداً باستخدام المناكير الأصفر. طبقي المناكير الأصفر على مقدمة الأظافر بأسلوب الفرنش، وحين تجف أظافرك، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع، علماً أنه ملائم جداً للأظافر متوسطة الطول والطويلة.



الأظافر الصفراء مع القاعدة الشفافة

الأظافر الصفراء مع القاعدة الشفافة



إذا كنت لا تميلين الى اللون الأصفر القوي، اختاري مناكير بلون أصفر فاتح مشرق، وطبقيه على أظافرك باستثناء قاعدة الأظافر، واجعلي المناكير مائلاً، بحيث تحصلين على نصف قمر شفاف. ويشكل موديل الأظافر خياراً رائعاً لمختلف أطوال الأظافر، لا سيما الأظافر القصيرة.



الأظافر الصفراء المزينة بأشجار النخيل

الأظافر الصفراء المزينة بأشجار النخيل



لا شيء يضفي لمسة مرحة ومبهجة أكثرمن شجرة النخيل المرسومة على أحد أظافرك، أما باقي الأظافر فضعي عليها طبقتين من المناكير الأصفر، وطبقة أخرى من المناكير الشفاف اللامع. بإمكانك اعتماد موديل الأظافر هذا خلال العطلات والسهرات، فهو يبث فيك الحيوية وتمنحك إحساساً مبهجاً.

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