لجمال بشرتك استخدمي ماسك الفراولة لمقاومة التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تُعتبر التجاعيد من أكثر المشاكل التي تواجه البشرة مع التقدم في السن، ولذلك نقدِّم لكِ الفراولة التي تمتلك خصائص مهدئة ومرطبة؛ باعتبارها من الفواكه الصيفية الغنية بفيتامين سي، لذلك فإن تناول الفراولة مفيد للعناية بالبشرة، إذ يساعد فيتامين سي على مقاومة شيخوخة الجلد، ويمكنك وضع بعض الماسكات التي تساعد في مقاومة التجاعيد أيضًا، فتعرفي على الطرق فيما يلي.



طريقة عمل ماسك الفراولة لمحاربة التجاعيد

ماسك الفراولة لمحاربة التجاعيد



يعمل هذا الماسك على ترطيب وتنعيم البشرة من خلال العسل الموجود فيه، أما الزبادي فيعطيها البريق، وتساعد الفراولة على مقاومة التجاعيد أيضًا، ولتطبيق هذا الماسك قومي بوضع خمس حبات من الفراولة متوسطة الحجم في صحن صغير واهرسيها هرسًا خشنًا باستخدام الشوكة، ثم ضعيها في وعاء آخر وقومي بخلطها مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي، واجعلي المزيج متجانسًا، وتجنبي وضع المكونات في الخلاط، حيث سيكون سائلًا جدًّا ثم ضعي الماسك بلطف، واستلقي واحرصي على تجنُّب منطقة محيط العينين، واتركيه لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر باستخدام منشفة نظيفة، وأزيلي القناع بلطف دون فرك، ثم اشطفي بالماء النظيف، ولا تنسي استخدام كريم النهار أو زيتًا نباتيًّا لترطيب البشرة.

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طريقة أخرى لعمل ماسك الفراولة

ماسك الفراولة



إن لم تتوفر لديك مكونات الماسك السابق، يمكنك تطبيق ماسك آخر لمحاربة التجاعيد بالفراولة، وذلك من خلال طحن ١٠٠ جرام من الفراولة و١٥ مل من عصير الليمون، ومزجهما مع ملعقة كبيرة من الحليب، لتحصلي على عجينة ناعمة، ثم ضعي الماسك على الوجه ما عدا منطقة حول العينين، واتركيه لمدة عشرين دقيقة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ، لتبدو بشرتكِ أكثر إشراقًا وتوهجًا.



طريقة بسيطة لمقاومة التجاعيد بالفراولة

مقاومة التجاعيد بالفراولة



قد تعانين من ظهور التجاعيد حول العينين لكبر السن وما شابه، لذا يمكنك استخدام الفراولة؛ لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل الهالات السوداء والتجاعيد حول العين التي تؤثر بشكل كبير على نضارة بشرتكِ. ولطريقة بسيطة، ما عليكِ سوى وضع قناع من شرائح الفراولة على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق، لتتفاعل مع البشرة، وذلك من مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، وستحصلين في غضون الشهر على نتيجة مُرْضِية.

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